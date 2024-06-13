Парикмахер назвала совершенно бесполезное средство для волос, на которое женщины выбрасывают деньги

Масла для волос, широко представленные в магазинах косметики, абсолютно не решают проблему с ростом волос. Некоторым типам волос они абсолютно не подходят.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение парикмахера и стилиста по волосам Руслану Белу в Instagram.
По словам экспертки, бьюти индустрия пишет на продуктах все, чтобы люди покупали этот продукт.
"Не воспринимайте масло для волос как панацею. Все имеет свое предназначение. Иногда продукт нужен, а иногда наоборот - лучше не использовать", - сообщила Руслана.
Чаще всего кончики волос являются наиболее пересушенными и пористыми. Именно здесь силиконы в масле из витрин имеют возможность дать эффект, заполнив ячеистую структуру.
По словам парикмахера, масло не укрепляет волосы и не стимулирует их рост.
Дело в том, что концентрат натурального масла имеет слишком большую молекулу, чтобы проникнуть и восполнить поры волоса. Поэтому она остается на поверхности волоса, придавая ему массный блеск. Пользы от этого нет никакого, вреда тоже.
"Натуральные масла, да и их имитации по маркетам - не являются теми средствами, которые по опыту я рекомендую своим клиентам", - написала Руслана.
В основном в составе косметических масел для волос 90% силиконы и только 10% растительного масла.
Силиконы в несмываемых средствах - это не всегда плохо, они заполняют поры в волосе или от окрашивания, или от термического происхождения. Но масло со своей консистенцией подходит не всем типам волос.
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