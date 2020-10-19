У Перу знайшли гігантський малюнок домашньої тварини: йому близько 2 тис. років

В Перу вчені виявили дуже древній малюнок кота. Передбачається, що зображення домашньої тварини нанесли на скелю близько 2 тисяч років тому. Довжина зображення 37 метрів і досі його не помічали. Воно знаходиться на плато Наска.

Як повідомляє BBC, після виявлення малюнка на плато його очистили і законсервували. Кота, який є геогліфом Наски, в стародавні часи зробили з допомогою заглиблень в грунті.

Джонні Ісла, головний археолог Перу, який досліджує геогліфи Наски, припустив, що малюнок кота з'явився раніше культури Наска, яка створила більшість фігур в період з 200 по 700 рік нашої ери. Вчений вважає, що зображення створили в епоху пізнього Паракаса, тобто з 500 року до нашої ери по 200 рік.

Нагадаємо, що геогліфи Наски — група гігантських геометричних і фігурних геогліфів плато Наска в південній частині Перу. На плато, що простягнулося більш ніж на 50 кілометрів з півночі на південь і на 5-7 кілометрів з заходу на схід, сьогодні відомо близько 30 малюнків; також близько 13 тисяч ліній і смуг і близько 700 геометричних фігур.

У Перу знайшли малюнок велетенського кота (фото: bbc.com)

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