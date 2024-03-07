Перспективный хит этого года. Вышел супер бюджетный смартфон с камерой на 108 Мп и уникальной функцией

Характеристика смартфона

Телефон оснащен ЖК-дисплеем размером 6,72 дюйма с разрешением 2400 × 1080 пикселей, частотой обновления 120 Гц и максимальной яркостью 950 нит. В верхней части экрана находится вырез для 8-мегапиксельной фронтальной камеры. На задней панели размещается двойная камера, включающая 108-мегапиксельный основной модуль и 2-мегапиксельный датчик глубины.

Realme 12 5G (фото: Notebookcheck)

Устройство работает на процессоре MediaTek Dimensity 6100+, снабженном 6/8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенного хранилища, которое можно расширить с использованием карт microSD.

Аккумулятор емкостью 5 000 мА/ч поддерживает быструю зарядку на 45 Вт. Также присутствуют стереодинамики и аудиовыход 3,5 мм. Устройство поставляется с операционной системой Android 14, оболочкой Realme UI 5.

Смартфон имеет основную камеру на 108 Мп (фото: Notebookcheck)

Realme 12 5G стал первым смартфоном компании, оснащенным динамической кнопкой питания Dynamic Button, которую можно настроить для выполнения различных функций, таких как включение фонарика, запуск камеры, активация бесшумного режима и многих других. Она также служит сенсором отпечатка пальца для разблокировки устройства.

Расположение кнопки Dynamic Button (фото: Realme)

Цена

Этот новый продукт уже доступен для приобретения в Индии, где его цена начинается с 205 долларов (7 800 гривен). Покупателям предоставляется выбор из двух ярких цветов: фиолетового и зелёного. Пока нет информации о сроках появления на других рынках.