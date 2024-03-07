Перспективный хит этого года. Вышел супер бюджетный смартфон с камерой на 108 Мп и уникальной функцией

Realme представила свой последний смартфон среднего уровня - Realme 12 5G. Несмотря на доступную цену, устройство обладает рядом хороших характеристик.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на новостной сайт о технологиях PhoneArena.
Телефон оснащен ЖК-дисплеем размером 6,72 дюйма с разрешением 2400 × 1080 пикселей, частотой обновления 120 Гц и максимальной яркостью 950 нит. В верхней части экрана находится вырез для 8-мегапиксельной фронтальной камеры. На задней панели размещается двойная камера, включающая 108-мегапиксельный основной модуль и 2-мегапиксельный датчик глубины.
Устройство работает на процессоре MediaTek Dimensity 6100+, снабженном 6/8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенного хранилища, которое можно расширить с использованием карт microSD.
Аккумулятор емкостью 5 000 мА/ч поддерживает быструю зарядку на 45 Вт. Также присутствуют стереодинамики и аудиовыход 3,5 мм. Устройство поставляется с операционной системой Android 14, оболочкой Realme UI 5.
Realme 12 5G стал первым смартфоном компании, оснащенным динамической кнопкой питания Dynamic Button, которую можно настроить для выполнения различных функций, таких как включение фонарика, запуск камеры, активация бесшумного режима и многих других. Она также служит сенсором отпечатка пальца для разблокировки устройства.
Этот новый продукт уже доступен для приобретения в Индии, где его цена начинается с 205 долларов (7 800 гривен). Покупателям предоставляется выбор из двух ярких цветов: фиолетового и зелёного. Пока нет информации о сроках появления на других рынках.
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