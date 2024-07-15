Персик или нектарин: какая разница между фруктами и что полезнее для здоровья
Персики и нектарины - фрукты схожи, но с имеющимися отличиями. Внешне они отличаются кожей и содержанием питательных веществ и витаминов.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Real simple.
Какая разница между персиками и нектаринами
Персик - фрукт, известный своей нечеткой оранжевой или красной кожурой и сочной мягкостью.
Нектарины и персики генетически почти одинаковы, но генный вариант между ними приводит к тому, что персики имеют пушистую шкурку, а нектарины - гладкую.
Нектарины не являются генетически модифицированными персиками. К тому же нектарины также немного меньше персиков. Оба могут иметь белую или желтую мякоть.
Первые известные человечеству нектарины были мелкими, а широко распространенные сейчас, размером с персик, вывели ученые в XX веке.
Персики и нектарины можно использовать как взаимозаменяемые во многих рецептах, требующих косточковых фруктов.
Когда персики готовятся, пушистая кожура может стать жесткой, поэтому лучше удалить ее, прежде чем класть в выпечку или варенье. Можно облегчить очищение от кожуры, вскипятив большую кастрюлю с водой. Поскольку кожица нектарина тоньше, они лучший выбор, если вы не хотите очищать.
Некоторые считают, что нектарины слаще и сочнее персиков, но вкус и консистенция полностью зависят от самого фрукта, а также от его спелости. Некоторые предпочитают текстуру нектарина, поскольку он не имеет характерного персикового размытого внешнего вида.
Персики и нектарины можно есть сырыми, но можно жарить на гриле для дополнительной глубины вкуса, сладости и теплой сочности.
Польза для организма
Персики и нектарины богаты ценными для организма человека минералами. Калий укрепляет сердечную мышцу и стенки сосудов, магний успокаивает нервную систему, кальций, фосфор и фтор укрепляют кости, железо нормализует работу гормональных систем, цинк улучшает состояние кожи.
Оба фрукта обладают мочегонным свойством, выводят из организма токсины и свободные радикалы.
К тому же в нектаринах более высока концентрация витамина А, С, железа, калия, магния и бета-каротина.
Важно, что людям с повышенным уровнем сахара в крови следует помнить, что нектарин в разы слаще персика.
Персики лучше выбирать для приготовления соков на зиму, поскольку они более водянистые.
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