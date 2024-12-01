Первая неделя декабря исполнит мечты только этих знаков Зодиака

Весы

Ваша жизнь наполнится радостью и успехом. Гороскоп на неделю сулит вам внезапные перемены и рывки в карьере, в результате которых вы очень высоко взлетите. Судьба подтолкнет вас к очень важному решению - этот шаг будет по-настоящему грандиозным.

Телец

Впустите в свою жизнь праздник - гороскоп на неделю поможет вам избавиться от проблем. И если в ближайшие дни вам предложат отправиться в путешествие - соглашайтесь. Вам нужен глоток свежего воздуха, а потому авантюры и приключения, которые подарит вам начало декабря, действительно важны.

Водолей

А вам удастся отдохнуть, расслабиться и научиться слушать свои мысли. Поиск гармонии и баланса во всех сферах жизни часто бывает непростым, но теперь он наконец-то увенчается успехом. Подводите итоги, стройте планы на новый год и порадуйтесь тем победам и свершениям, которых в первые дни декабря будет немало.

Козерог

В ближайшее время судьба поможет вам залечить сердечные раны и отпустить все обиды. Начало декабря станет для вас периодом тотальной "перезагрузки". В какой-то момент вам покажется, что вы стали совершенно другим человеком. И в этом есть доля правды.