Первый в мире прорыв. Google договорилась о применении ядерной энергии для поддержки искусственного интеллекта

Детали сделки

"Сегодня мы подписываем первое в мире корпоративное соглашение о покупке ядерной энергии из нескольких небольших модульных реакторов (SMR), которые будут разработаны Kairos Power", - говорится в заявлении Google.

Ожидается, что первый такой реактор, питающий центр данных Google, будет введен в эксплуатацию к 2030 году, за ним последуют дополнительные развертывания реакторов до 2035 года.

Такая сделка позволит обеспечить до 500 МВт новой круглосуточной углеродно-нейтральной энергии для американских электрических сетей. Сети нуждаются в новых источниках электроэнергии для поддержки технологий ИИ.

Этого достаточно, чтобы ежегодно обеспечивать электроэнергией примерно 360 000 домов.

Дата-центры являются сердцем цифровой экономики, и ожидается, что их общее энергопотребление удвоится в период с 2023 по 2028 год, достигнув 857 тераватт-часов (ТВтч) к концу этого периода.

Kairos Power разрабатывает небольшие модульные реакторы, использующие систему охлаждения с расплавленной солью (вместо воды), обещая более короткое время строительства и более адаптируемые решения для локальных потребностей.

Однако технология еще не готова, поэтому сделка рассматривается как важный шаг на пути к долгосрочному коммерческому масштабу.

Этим летом Kairos Power начала строительство своего демонстрационного реактора в Теннесси, первого такого проекта, получившего разрешение на строительство от Комиссии по ядерному регулированию США.

"Это соглашение помогает ускорить разработку новой технологии для удовлетворения энергетических потребностей чистым и надежным способом и раскрыть весь потенциал ИИ для всех", - добавила Google.

Компания не раскрыла стоимость сделки или планируемое местоположение реакторов.