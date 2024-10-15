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Первый в мире прорыв. Google договорилась о применении ядерной энергии для поддержки искусственного интеллекта

Ядерная энергия станет топливом для искусственного интеллекта (фото: Getty Images)
Автор: Павел Колесник

В рамках новых усилий по обеспечению своих центров данных ИИ чистой энергией компания Google обратилась к ядерной энергии и подписала партнерство с американской компанией Kairos Power, которая разрабатывает небольшие модульные реакторы (SMR).

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на европейский новостной канал и сайт Euronews, который предоставляет актуальные международные новости.

Детали сделки

"Сегодня мы подписываем первое в мире корпоративное соглашение о покупке ядерной энергии из нескольких небольших модульных реакторов (SMR), которые будут разработаны Kairos Power", - говорится в заявлении Google.

Ожидается, что первый такой реактор, питающий центр данных Google, будет введен в эксплуатацию к 2030 году, за ним последуют дополнительные развертывания реакторов до 2035 года.

Такая сделка позволит обеспечить до 500 МВт новой круглосуточной углеродно-нейтральной энергии для американских электрических сетей. Сети нуждаются в новых источниках электроэнергии для поддержки технологий ИИ.

Этого достаточно, чтобы ежегодно обеспечивать электроэнергией примерно 360 000 домов.

Дата-центры являются сердцем цифровой экономики, и ожидается, что их общее энергопотребление удвоится в период с 2023 по 2028 год, достигнув 857 тераватт-часов (ТВтч) к концу этого периода.

Kairos Power разрабатывает небольшие модульные реакторы, использующие систему охлаждения с расплавленной солью (вместо воды), обещая более короткое время строительства и более адаптируемые решения для локальных потребностей.

Однако технология еще не готова, поэтому сделка рассматривается как важный шаг на пути к долгосрочному коммерческому масштабу.

Этим летом Kairos Power начала строительство своего демонстрационного реактора в Теннесси, первого такого проекта, получившего разрешение на строительство от Комиссии по ядерному регулированию США.

"Это соглашение помогает ускорить разработку новой технологии для удовлетворения энергетических потребностей чистым и надежным способом и раскрыть весь потенциал ИИ для всех", - добавила Google.

Компания не раскрыла стоимость сделки или планируемое местоположение реакторов.

 

Напомним, что Google Docs добавляет функцию, которая облегчит работу с большими текстами.

А еще у нас есть материал про ответ эксперта касательно того, сможет ли искусственный интеллект спасти рынок труда или окончательно потопит его.

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