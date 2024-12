Один из участников Нацотбора на Евровидение-2025 оскандалился заявлением, что слушает российскую музыку

Молодой исполнитель неоднозначно ответил на вопрос интервьюера.

"Я не слушаю российские песни, но пару раз было, что включал, слушал какие-то старые треки типа ностальгические, которые связаны с детством. Ну вот сегодня я слушал Oxxxymiron, это правда", - отметил Enleo.

На вопрос, не боится ли артист хейта после такого признания, он отметил: "Во-первых, это песни, которые я слушал до войны. Во-вторых, Oxxxymiron против войны, и мне даже кажется, что он донатил на ВСУ".

Он также показал свой плейлист на смартфоне - там были треки других русскоязычных исполнителей, таких как ЛСП, Markul и другие.

Кто такой Enleo

Никита Леонтьев, более известный как Enleo, - музыкант из Мариуполя. Начал свою музыкальную карьеру с переводов мировых хитов "Take me to Church" и "Another Love". Трек "Інша любов" стал одной из популярнейших песен 2022 года.

В 2023 году артист выпустил свой дебютный альбом "Молодість", который состоял исключительно из авторских треков.

Кто такой Oxxxymiron

Oxxxymiron - российский рэп-исполнитель, настоящее имя - Мирон Федоров.

24 февраля 2022 года выступил против вторжения РФ.

"Я не могу развлекать вас, пока на Украину падают российские ракеты. Пока жители Киева вынуждены прятаться в подвалах и метро", - заявил он 24 февраля и сказал, что отменяет свои шесть больших концертов в Москве и Санкт-Петербурге.

Провел ряд благотворительных концертов в Стамбуле, вырученные от их проведения средства направил на помощь украинским беженцам.

В 2022 году уехал из России, однако, в сентябре того же года возвращался в Санкт-Петербург для съемок клипа. 9 мая 2024 год МВД России объявило рэпера в розыск.

Российский рэпер (фото: wikipedia.org/wiki/Oxxxymiron)