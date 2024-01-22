Первое Полнолуние года осчастливит только четыре знака Зодиака

Рак

Первое полнолуние 2024 года подарит вам возможность разбогатеть, однако просто так деньги с небес не упадут. Вам нужно проявить инициативу и начать принимать важные решения. Не бойтесь ответственности. Вам стоит иначе взглянуть на свою жизнь и понять, как двигаться вперед. Действуйте!

Лев

Вас ждет невероятный всплеск эмоций. Полнолуние, которое взойдет в вашем знаке, подарит вам уверенность в себе. У вас появится отличная возможность, нужно рискнуть. Пробуйте себя в новых сферах, энергия полной Луны поможет вам добиться успеха.

Дева

25 января, в день Полнолуния, вы можете понять, что готовы прислушаться к своему внутреннему голосу. Пришло время полюбить себя и начать покорять вершины. Вас ждет огромное счастье, не подавляйте свои эмоции и не игнорируйте свои желания. Весь мир готов упасть к вашим ногам, помните об этом.

Рыбы

Волчье Полнолуние поможет вам сойти с неправильного пути. Поначалу вам покажется, что вы выбились из колеи, но на самом деле все это к лучшему. Вы найдете свое счастье и сможете раскрыть весь свой потенциал. Работайте над собой и не тратьте время на пустяки.