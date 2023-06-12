Первый пошел! Укрзализныця уже запустила женские купе: что известно

Куда будут курсировать поезда с женскими купе

Продажа таких билетов будет проходить исключительно в мобильном приложении Укрзализныци. Для того чтобы получить доступ к функции, достаточно обновить приложение.

Поезда с женскими купе будут маркированы в приложении, а посадка в такие купе будет открыта исключительно женщинам и детям, которым не исполнилось 6 лет.

Стоимость проезда в женских купе не отличается от обычной, количество билетов на один заказ ограничено четырьмя. Продажи открыты с 30 июня.

Женские купе будут тестироваться по этим направлениям:

№81 Киев - Ужгород

№41 Днепр - Трускавец

№75 Киев - Кривой Рог

№15 Харьков - Ясиня

Женские купе стали доступны для покупки по некоторым направлениям (фото: Facebook.com/ol.vasilyev)

Откуда взялась инициатива для женского купе

На сайте Кабмина 15 мая появилась петиция о введении в поездах Укрзализныци отдельных вагонов для женщин. Руководитель партии "Слуга народа" Елена Шуляк направила в УЗ предложение "помочь в законодательном поле запустить соответствующий пилотный проект".

С этого времени начали рассматривать возможность такого нововведения. По словам главы правления Укрзализныци Евгения Лященко, "пилот" с такими купе поможет женщинам чувствовать себя комфортнее и безопаснее в пути.

Добавим, что женские купе или вагоны успешно используются в некоторых странах Азии и были протестированы в Европе.

Женские купе стали доступны для покупки по некоторым направлениям (фото: Facebook.com/bodnar.pro)