Первый пошел! Укрзализныця уже запустила женские купе: что известно

Укрзализныця запустила первые женские купе по четырем направлениям. Билеты доступны для покупки от 30 июня. Их стоимость не отличается от цен на стандартные купе.
Об этом сообщает Укрзализныця в канале Telegram.
Продажа таких билетов будет проходить исключительно в мобильном приложении Укрзализныци. Для того чтобы получить доступ к функции, достаточно обновить приложение.
Поезда с женскими купе будут маркированы в приложении, а посадка в такие купе будет открыта исключительно женщинам и детям, которым не исполнилось 6 лет.
Стоимость проезда в женских купе не отличается от обычной, количество билетов на один заказ ограничено четырьмя. Продажи открыты с 30 июня.
Женские купе будут тестироваться по этим направлениям:
На сайте Кабмина 15 мая появилась петиция о введении в поездах Укрзализныци отдельных вагонов для женщин. Руководитель партии "Слуга народа" Елена Шуляк направила в УЗ предложение "помочь в законодательном поле запустить соответствующий пилотный проект".
С этого времени начали рассматривать возможность такого нововведения. По словам главы правления Укрзализныци Евгения Лященко, "пилот" с такими купе поможет женщинам чувствовать себя комфортнее и безопаснее в пути.
Добавим, что женские купе или вагоны успешно используются в некоторых странах Азии и были протестированы в Европе.
Ранее мы писали о том, что УЗ попала в очередной скандал из-за расписания поездов.
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