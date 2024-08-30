Первое Новолуние осени готовит особый сюрприз для четырех знаков Зодиака. Кому улыбнется удача

Водолей

Уже скоро ваши мечты могут сбыться. Новолуние откроет перед вами все двери, вы с легкостью добьетесь желаемого и навсегда оставите в прошлом негатив, который не давал вам покоя. Однако не стоит витать в облаках и думать, что счастье само приплывет вам прямо в руки - придется потрудиться.

Дева

Новолуние позволит вам преодолеть все преграды. Не думайте о том, что вы чего-то не добьетесь. Стирайте все границы и расширяйте горизонты, ведь удача будет на вашей стороне. Также вам стоит составить четкий план и продумать стратегию, действуйте мудро и без спешки.

Близнецы

Для вас первое осеннее Новолуние станет началом важного периода. Вы сможете многое переосмыслить и встряхнуться. Не сидите на одном месте и начинайте дышать полной грудью - дайте волю своим желаниям и эмоциям. Вы заслуживаете радости, устройте праздник жизни.

Рак

Сентябрьское Новолуние позволит вам навести порядок во всех сферах вашей жизни. Удача будет "преследовать" вас на каждом шагу. Сюрпризы будут очень приятными, позвольте ветру перемен все исправить. Залечивайте душевные раны и готовьтесь к новым приключениям.