Первые симптомы рака поджелудочной, которые можно пропустить
Рак поджелудочной железы - очень опасный вид онкологии, который важно обнаружить на ранних стадиях.
Какие симптомы могут указывать на недуг, пишет EatThis.
Так, по данным Клиники Мэйо, рак поджелудочной железы редко выявляют на ранних стадиях, когда он наиболее излечим. Это потому, что он часто не вызывает симптомов, пока не распространится на другие органы.
Как говорят в Национальном институте рака, более чем в 80% случаев рак поджелудочной железы диагностируется только после того, как он вторгнется в соседние ткани или распространится на другие органы.
К сожалению, всего около 10% людей с раком поджелудочной железы будут жить через 5 лет после установления диагноза.
А вот около 40% людей, у которых диагностирован рак до того, как он распространился за пределы поджелудочной железы, имеют шанс оставаться в живых через 5 лет. Поэтому очень важно вовремя выявить заболевание, обратив внимание на такие ранние симптомы.
Боль в животе или спине
Ранние симптомы рака поджелудочной железы обычно нечетки и включают боль в животе и спине. Поджелудочная железа находится глубоко в брюшной полости, и именно поэтому опухоли трудно обнаружить.
Желтуха
Легкое пожелтение кожи или глаз может быть ранним симптомом рака поджелудочной железы.
Это может произойти, когда опухоль блокирует желчный проток, соединяющий поджелудочную железу с печенью.
"Повышенный уровень билирубина в крови не только вызывает пожелтение кожи и глаз, но также может вызвать кожный зуд, темную мочу и светлый или глинистый стул", - сообщает издание Pancreatic Cancer Action Network.
Развитие диабета
Важной работой поджелудочной железы является производство инсулина. Этот гормон контролирует количество сахара в крови.
По данным Национального института рака, у некоторых людей диабет может быстро развиться из-за проблем с поджелудочной железой.
Изменения стула
Обращайте внимание на изменения, ведь большое количество жира в кале может вызвать плохие изменения.
"Это случается, если рак поджелудочной железы повлиял на ваше пищеварение, поэтому жир в вашей пище не переваривается должным образом", - уточнили в Pancreatic Cancer UK.
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