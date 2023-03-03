Первые "народные Спартаны": Притула показал бронетехнику, которую купили за донаты украинцев (фото)

Как выглядят "народные Спартаны"

"101 Спартан. Именно такое рекордное количество закупил фонд за средства, которые вы все донатили. Это уникальное событие, когда народ купил своему войску столько брони. Первую партию 24 из 101 уже передали военным", - заявил Притула у себя на странице в Instagram.

Также он поблагодарил всех украинцев и предприятия, которые пожертвовали деньги в фонд и призвал продолжать отправлять средства на нужды армии.

"Разве возможно покорить страну, для которой нет слова невозможно. Когда за нами и правда и весь мир. И когда нашим защитникам что-то необходимо, мы просто скидываемся деньгами и просто покупаем то, что им нужно", - заявил Сергей Притула.

Первая партия "народных Спартанов" прибыла в Украину (фото: Фонд Сергея Притулы)

Во сколько украинцам обошлись бронетранспортеры

В ноябре фонд объявил сбор 200 млн. грн на покупку 50 британских бронетранспортеров Spartan. Тогда за полтора дня собрали 236 млн грн.

На эту сумму приобрели 101 единицу техники: бронетранспортеры Spartan, машины для их ремонта и эвакуации FV434, а также медевакуационные машины, командные Sultan, штурмовые FV432 Bulldog и эвакуаторы бронетехники Samson. Первые 24 из них уже в Украине.

За собранные фондом средства закупили 101 Спартан (фото: Фонд Сергея Притулы)

В фонде отмечают, что "народные Спартаны" поступят в Украину несколькими партиями, учитывая сложность логистики. Первая уже прибыла и составляет 24 единицы.

"Бронетехника прошла обслуживание в Великобритании. Она подготовлена к установке связи и вооружения. Все бронемашины мы сразу передаем Командованию Сухопутных войск ВСУ для дальнейшего распределения", - говорится в сообщении.

Сергей Притула показал "народные Спартаны" (фото: Instagram/prytula.ua)