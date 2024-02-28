Первые слухи об iPhone 17: каким он будет

Что говорят об iPhone 17

В новом отчете говорится, что в 2025 году Apple представит ранее доступную только для Pro версию Always-On и обновление экрана ProMotion с частотой 120 Гц для базовых моделей iPhone.

После представления ProMotion 120 Гц на iPad Pro в 2017 году, Apple представила его на iPhone 13 Pro в 2021 году, придав ему более быстрое и плавное ощущение при прокрутке. С тех пор эта функция осталась только в более дорогих моделях iPhone Pro, но источники в отрасли говорят, что это изменится в 2025 году.

По данным источников, iPhone 17 и iPhone 17 Plus получат OLED-дисплеи с использованием низкотемпературных панелей из поликристаллического оксида (LPTO). Эти панели позволяют при необходимости обновлять экран до 120 Гц, создавая то, что Apple называет ProMotion.

При необходимости те же панели можно замедлить до 1 Гц. Именно так работают дисплеи Always-On от Apple.

Однако, сделает ли Apple это для линейки iPhone 2025 года, зависит от производителя дисплеев BOE. Хотя компания поставляла экраны LTPO таким производителям, как Huawei, Apple она отправила только образец.

Этот прототип был отправлен в конце 2023 года, что, по словам источника, означает невозможность вовремя нарастить производство для линейки iPhone 16.

По-видимому, существуют также сомнения относительно способности BOE удовлетворить требования Apple. В публикации говорится, что "купертиновцы" могут даже помочь BOE в так называемом дополнительном обучении.

Кроме того, сообщается, что у BOE возникли проблемы с поставкой OLED-экранов для будущего iPhone SE 4. У компании были напряженные отношения с Apple, включая инцидент, когда организацию якобы была уличили в несанкционированном изменении дизайна дисплеев iPhone 13.