Первая женщина, возглавившая артиллерийское подразделение: в Генштабе показали фото украинской берегини

Защитница Украины из 26 отдельной артиллерийской бригады ранее работала учительницей истории, и преподавала до 2016 года.

Сейчас она высокопрофессиональная военная, участвует в боях с российскими захватчиками, вместе с побратимами раскрывает и прицельно "отрабатывает" по огневым средствам врага, лишая возможности вести обстрелы по нашим военным и гражданским, по зданиям и городам.

В Генштабе показали фото, как Любовь как раз находится на одном из мест бывшего скопления военной техники противника, что нынче превратилась в обгоревшие груды металлолома.

Военная ВСУ Любовь, руководитель артиллерийского подразделения (фото: Константин Либеров / facebook.com/GeneralStaff.ua)

"Ничего особенного. Просто первая женщина, возглавившая артиллерийское подразделение ВСУ, стоит на развалинах техники оккупанта, разрушенной силами ее подразделения.

Мы, видимо, никогда не перестанем удивляться и восхищаться нашими людьми. Девушка - артиллеристка по призванию, которая с первых дней отстаивает нашу свободу", - указывается в сообщении.

Артиллеристка Любовь на руинах разбитой вражеской военной техники (фото: Константин Либеров / facebook.com/GeneralStaff.ua)

Дома ее ждет ребенок, семья, и Любовь мечтает о скором завершении войны и победе, чтобы поскорее вернуться к родным.

На передовой, когда есть время, она фотографирует рассветы и закаты, а снимки делает на мобильник, составляя целую подборку невероятных пейзажей.

"Нас это действительно тронуло, ведь даже на фронте, в окопах, она продолжает замечать красоту вокруг себя. Посмотрите в ее глаза. Женщина, мать, воин. В ее взгляде - вся решительность нашей земли", - говорится в публикации.

Военная-артиллеристка ВСУ Любовь на фронте с начала полномасштабного вторжения РФ (фото: Константин Либеров / facebook.com/GeneralStaff.ua)