Первая в Украине семья получила сертификат на новое жилье во время войны: как это работает (фото)

В Украине первая семья получила сертификат "єВідновлення" на приобретение нового жилья. Семья из Гостомеля теперь будет жить в таунхаусе в Буче.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост в Telegram-канале Бучанского городского головы Анатолия Федорука.
До полномасштабного вторжения семья Виктории проживала в Гостомеле в новом таунхаусе. Однако он сгорел во время активных боевых действий в городе.
Семья воспользовалась государственной программой на покупку нового жилья для тех, чьи дома были разрушены россиянами. Отметим, что семья вернулась с эвакуации после того, как стартовала программа помощи.
"Это самый первый реализованный сертификат по всей Украине. Радуюсь, что все началось именно с Бучи. Хороший знак, что семьи выбирают своим домом именно нашу громаду. Поэтому растем и восстанавливаемся", - написал Федорук.
Первая семья в Украине получила сертификат "Восстановление" на покупку жилья (фото: t.me/AnatoliiFedoruk)
Заявление о компенсации поврежденного в результате войны жилья подается в Комиссию по рассмотрению вопросов предоставления компенсации за поврежденные и уничтоженные объекты недвижимого имущества.
Ее необходимо представить во время военного положения и в течение 90 календарных дней с даты его окончания на территории, на которой находилась недвижимость.
Подать заявление можно несколькими способами:
В заявлении следует отметить:
К этому заявлению также нужно добавить ряд документов, подтверждающих, кому принадлежит недвижимость, проживающие на территории, право на приоритетность получения компенсации и т. п.
Прием заявки составит не более 30 календарных дней.
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