Первая в Украине семья получила сертификат на новое жилье во время войны: как это работает (фото)

Что известно о семье

До полномасштабного вторжения семья Виктории проживала в Гостомеле в новом таунхаусе. Однако он сгорел во время активных боевых действий в городе.

Семья воспользовалась государственной программой на покупку нового жилья для тех, чьи дома были разрушены россиянами. Отметим, что семья вернулась с эвакуации после того, как стартовала программа помощи.

"Это самый первый реализованный сертификат по всей Украине. Радуюсь, что все началось именно с Бучи. Хороший знак, что семьи выбирают своим домом именно нашу громаду. Поэтому растем и восстанавливаемся", - написал Федорук.

Первая семья в Украине получила сертификат "Восстановление" на покупку жилья (фото: t.me/AnatoliiFedoruk)

Как подать заявку на получение помощи

Заявление о компенсации поврежденного в результате войны жилья подается в Комиссию по рассмотрению вопросов предоставления компенсации за поврежденные и уничтоженные объекты недвижимого имущества.

Ее необходимо представить во время военного положения и в течение 90 календарных дней с даты его окончания на территории, на которой находилась недвижимость.

Подать заявление можно несколькими способами:

в электронной форме через приложение "Дія"

в бумажной форме через ЦОАУ, нотариуса или органы соцзащиты

В заявлении следует отметить:

сведения о лице, чье жилье уничтожено

сведения о самом объекте недвижимого имущества

регистрационный номер отчета об оценке стоимости восстановления поврежденного объекта недвижимого имущества

регистрационный номер отчета об обследовании возможности/невозможности восстановления объекта

сведения о заявителе

К этому заявлению также нужно добавить ряд документов, подтверждающих, кому принадлежит недвижимость, проживающие на территории, право на приоритетность получения компенсации и т. п.

Прием заявки составит не более 30 календарных дней.