Первое полнолуние 2023 года: какие перемены готовит особое время и кому повезет

Полнолуние в январе 2023 года будет происходить в знаке Рака, и в этот период рекомендуется уделить внимание своим чувствам и эмоциям. В целом полнолуние будет благоприятно, но не исключены обострения конфликтов.

Об этом рассказала астропсихолог Алена Лесная, дающая важные советы в личном Instagram-блоге.

Тенденции Полнолуния в Раке (7-21 января 2023)

Полнолуние в Раке поднимает на поверхность семейные темы. Возможно, возникнут какие-то семейные тайны или могут обостриться конфликты с родственниками, выйти на поверхность то, что долго замалчивалось.

"Пытайтесь обходить острые углы и не ввязываться в ссоры. Лучше всего сконцентрироваться на хорошем, на том, что объединяет. Вспомните семейные традиции, позвоните далеким родственникам, почтите память ушедших предков", - советует эксперт.

В целом энергии Полнолуния благоприятные

Партнерские отношения выйдут на новый уровень. Не торопитесь, следуйте шаг за шагом к глобальным целям. Концентрируйтесь на будущем, прописывайте договоренности и продумывайте каждый шаг. Хорошая закладка на будущее. Если в окружении появятся новые люди, следуйте своей интуиции - строить с ними отношения или нет.

"Проявляйте себя, заявляйте о своих проектах, будьте активны. Хорошее время для нетворкинга и учебы. Однако не стоит спешить в высказываниях, могут быть определенные казусы и непонимание друг друга. Люди могут говорить что-то невпопад или как-то трактовать по-своему ваши слова. Если сомневаетесь, лучше еще раз уточнить, особенно с малознакомыми людьми, соседями, далекими родственниками, верно ли вы поняли друг друга", - пишет Алена Лесная.

Вероятны конфликты

Могут быть: конфликты с соседями, сложности с техникой, неправильная трактовка и ситуации "сказал, не подумав", придирки и обиды с родственниками, оттяжки договоренностей.

Хорошо в это время: уделить время семье и традициям, быть внимательными, проявлять активность, повышать квалификацию, учиться, ремонтировать технику.