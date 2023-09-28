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Первое осеннее полнолуние подарит успех трем знакам Зодиака: кто главный счастливчик

Четверг 28 сентября 2023 10:05
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Первое осеннее полнолуние подарит успех трем знакам Зодиака: кто главный счастливчик Астрологи назвали трех главных счастливчиков по знаку Зодиака (иллюстративное фото: Pixabay)
Автор: Styler

Первое осеннее полнолуние, которое наступит уже 29 сентября, подарит огромное счастье представителям трех знаков Зодиака. Кому-то повезет в любви, кто-то реализует себя на работе и сможет разбогатеть, а кто-то будет успешен буквально во всем.

Кому улыбнется удача и кто будет на седьмом небе от счастья, сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на портал Spiritualify.

Овен

Овны сумеют проявить свои лидерские качества и добиться прорыва в карьере. Однако не стоит торопить события, все случится в нужное время. Помимо этого, полнолуние принесет представителям этого знака Зодиака любовные приключения, возможно начало нового романа или укрепление прежних отношений.

В целом, Овны станут едва ли не самыми главными счастливчиками. Полнолуние будет вести их к успеху и подарит немало приятных сюрпризов.

Телец

Тельцам нужно готовиться к тому, что полнолуние принесет в их жизнь большие перемены. Успешная самореализация станет наградой за все труды в прошлом.

На работе у представителей этого знака Зодиака начнется благоприятный период. Начальство может щедро оценить и вознаградить все их старания. Тельцам стоит проявлять инициативу и не бояться привлекать к себе внимание.

Стрелец

Стрельцам придется принимать важные решения, но переживать точно не стоит. Полнолуние принесет уверенность в своих силах.

Представители этого знака Зодиака легко справятся со всеми проблемами и будут наслаждаться финансовым успехом. Богатство не заставит себя долго ждать.

К слову, ранее мы писали, какие знаки Зодиака обретут счастье до конца 2023 года.

Помимо этого, недавно появился гороскоп на последнюю неделю сентября, он расскажет, что ждет каждый знак Зодиака.

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