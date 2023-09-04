Перрон заливал дождь и град. Укрзализныця снова угодила в скандал

Укрзализныцю снова раскритиковали пассажиры за отсутствие сервиса. Дело в том, что поезд не открывали для людей, когда на улице шел дождь и град.
На такую ситуацию пожаловалась Елена Павленко в Facebook.
Так, женщина рассказала, что людей не пускали в поезд, хотя на улице біли очень неблагоприятные погодные условия.
"Укрзализныця насколько соответствует корпоративным ценностям держать людей перед закрытым поездом, стоически ожидая последние 20 минут перед посадкой тогда, когда перрон заливает дождь и град, и все, включая детей, стоят мокрые?" - написала Елена.
Позже она добавила к публикации, что Укрзализныця пообещала отреагировать на ситуацию и поскорее в ней разобраться.
"Спасибо УЗ за быструю реакцию, обещает урегулировать такие ситуации системно. Это было бы супер", - добавила она.
Кстати, ранее мы писали, что Укрзализныцю разнесли за поезд, который напоминает "конюшню".
А еще рассказывали о том, за какие нарушения Укрзализныця может отказать в перевозке пассажира.