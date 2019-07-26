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Періс Хілтон купить популярний український курорт: як він виглядає зараз

STYLERЖиття    26.07.2019 - 12:28
Періс Хілтон купить популярний український курорт: як він виглядає зараз
Періс Хілтон (колаж РБК-Україна)

Популярний санаторій "Деренівська купіль" в передгір'ї Карпат вже незабаром стане власністю Періс Хілтон

Періс Хілтон вирішила купити в Україні курорт. Актриса націлилася на санаторний комплекс "Деренівська купіль", який знаходиться в селі Нижнє Солотвино Закарпатської області.

Все це для того, щоб провести там конкурс краси світового масштабу. Як пише "Укрінформ", команда спадкоємиці найбільшої в світі мережі готелів вже кілька тижнів веде переговори про купівлю санаторію. На сьогоднішній день обговорюють деталі угоди, яка повинна бути закрита до кінця літа.

Відомо, що вперше про це курорті голлівудська актриса дізналася навесні 2018-го, коли виступала на відкритті готелю у Львові. Саме тоді у Періс Хілтон і виникла ідея про інвестування в українську індустрію розваг.

 

Санаторний комплекс "Деренівська купіль" (фото: derenivska-kupil.ua)

"Деренівська купіль" знаходиться в урочищі Деренівка і пропонує гостям 130 сучасних номерів в готельно-оздоровчому комплексі з аква-зоною, розважальним центром і SPA-комплексом. Фішка комплексу - дендропарк з колекцією в 5 тисяч насаджень і цілюща вода (поруч відкрився однойменний завод мінеральних вод).

Цвітіння ірисарію в Деренівській Купелі

Нагадаємо, що до недавнього часу Періс Хілтон зустрічалася з актором з українським корінням.

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