Період розпродажів або як купувати речі в улюблених брендових магазинах з дисконтом до 90%
Київ, Понеділок 16 листопада 2020 14:35
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Промокоди на РБК-Україна (promokod.rbc.ua)
Знайдіть додаткову знижку в улюблені магазини
Починаючи з 11.11 в українських і закордонних інтернет-магазинах стартував сезон знижок, а оскільки зараз питання планування бюджету для всіх актуальне - RBC запустив проект Промокоди, за допомогою якого ви завжди можете швидко і зручно відстежувати актуальні дисконтні пропозиції і знайти додаткову знижку в улюблені магазини:
- Answear діє додаткова знижка 30% на весь асортимент брендового одягу та взуття
- Prom діє знижка до 65% на смарт-годинник і фітнес-браслети
- Stylus діє акційна пропозиція на покупку нового Iphone 12 - можна обміняти стару модель телефону, скориставшись послугою Stylus-обмін і заощадити до половини вартості смартфона
- Aliexpress мабуть листопад є найвигіднішим місяцем для покупок на китайському маркетплейсі, оскільки знижки досягають позначки до 90%
- Intertop можна придбати куртки, пальто і парки світових брендів з дисконтом до 73%
- Сһіссо діє знижки до 70% на боді та комбінезони для найменших
- Bonprix можна купити милі новорічні светри за суперціною 399 гривень. Може бути чудовим варіантом подарунка для близьких на майбутні свята
- Ibis діє до -25% на товари для риболовлі тільки до 22 листопада.
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