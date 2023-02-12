Период неуверенности и напряжения: что ждет все знаки Зодиака с 13 по 19 февраля

Гороскоп на середину февраля обещает важные изменения многим представителям зодиакального созвездия. Возможны сомнения, проявления неуверенности в собственных силах и некоторое напряжение в воздухе.

Астрологи рассказали, что ждет каждый знак Зодиака в ближайшую неделю, с 13 по 19 февраля. Об этом информирует SlovoFraza.

Овен

15 и 16 февраля под ударом окажется мотивация. Чтобы не пострадали важные сферы жизни, вспомните, что вам дает силы и энергию. Следите за своими поступками и старайтесь во всех ситуациях поступать правильно.

Хитрость и ложь в ближайшие дни могут поступить вашу жизнь под откос, а удача просто испарится. Полагайтесь на факты, а не на домыслы. Сомнения могут выбивать вас из колеи.

Телец

С 13 по 19 февраля Тельцам важно оставаться в энергичном состоянии, особенно в будние дни. Будет происходить много интересного и важного. Опасности могут подстерегать в среду и четверг, постарайтесь не переходить дорогу опасным и непредсказуемым людям.

Доводите все начатые дела до конца, иначе есть риск потерять свою репутацию, деньги и время. В общении с близкими постарайтесь не принимать все их слова близко к сердцу.

Близнецы

Перестаньте думать о плохом. И хотя сейчас в вашей жизни не самое простое и легкое время, астрологи рекомендуют перенаправлять свои мысли в позитивное русло, чтобы добиться изменений. Воздержитесь от критики в свой или чужой адрес. Если будете плохо говорить о себе, то это вызовет ненужные страхи, сомнения и даже чувство вины.

Если обрушить критику на других людей, то можно лишится поддержки друзей и коллег. Не стоит вмешиваться в жизнь других и давать советы, о которых вас не просили.

Рак

В начале недели возможен энергетический спад - не будет сил делать что-то важное, работать и заниматься решением каких-то задач, вопросов. Раки могут стать более ленивыми, не стоит позволять себе слабину.

Венера может лишить покровительства, если Раки поддадутся слабостям. Именно эта планета дает зеленый свет в любви, в делах, в попытках изменить свою жизнь. Сейчас наступает отличный период для смены обстановки, новых знакомств и путешествий.

Лев

На этой неделе Львы смогут воплотить в жизнь все, что задумали ранее. По утрам могут быть проблемы с пробуждением и вхождением в рабочий ритм. Особенно это коснется тем представителей данного знака, которые переоценивают свои возможности.

Львам стоит быть реалистами и смотреть на все проблемы более объективно. Нужно оценивать свои силы. А чтобы избежать разочарования, все дела нужно тщательно планировать.

Дева

В ближайшие дни стоит проявить осторожность, так как враги и недоброжелатели уже приготовили свои сети. Следите за реакцией окружающих на свои действия. Если этого не делать, то можно пропустить момент, когда кто-то из близких или друзей скажет вам что-то очень важное. Или сделает.

Женщинам-Девам стоит поменьше обращать внимание на то, что о них говорят окружающие. А мужчинам-Девам стоит внимательно прислушиваться к тому, что говорят близкие люди и друзья.

Весы

Вам стоит избавиться от накопленного негатива и постараться достичь внутренней гармонии. Постарайтесь работе уделить времени больше, чем отдыху. Сейчас наступает отличное время для начала новой деятельности и повышенной продуктивности.

Постарайтесь не отвлекаться на побочные проблемы и дела, особенно в четверг. Эмоциональность в этот день может сильно зашкаливать.

Скорпион

Неделя будет интересная, благоприятная и продуктивная. Будьте особенно осторожны в общении 15 и 16 числа, есть риск попасть на неприятных людей. Не начинайте в эти дни ничего нового.

Постарайтесь не воспринимать сказанное другими людьми слишком близко к сердцу. В ближайшую неделю даже самые близкие могут быть грубыми.

Стрелец

На любовном радаре могут появиться новые претенденты на роль партнера, а в финансовой сфере - новые возможности. Однако Стрельцы могут все это не заметить.

В отношениях с окружающими астрологи советуют подавлять тягу к проявлению фальшивых чувства. Если друзья или коллеги заподозрят вас в неискренности, то это может стать началом проблем в дружбе, любви. А еще может быть потеря дружбы, уважения и начало полосы невезения.

Козерог

Постарайтесь на этой неделе допускать меньше ошибок, особенно в тех сферах, которые ведут к вашему счастью. На этой неделе ошибки могут стать непростительными. У вас должны быть благие намерения, особенно в если дело касается совместной работы и оказания помощи. Мелочность и жадность - самые опасные для вас чувства.

С 13 по 19 февраля будьте честны и открыты с людьми. В конце недели Козероги смогут отдохнуть и развлечься так, как им хочется.

Водолей

У вас наступает идеальное время для деловой активности, решения юридических проблем, для поиска новой работы. Для Водолеев откроется больше возможностей во многих сферах.

В ближайшие дни вы сможете читать между строк, замечать знаки и видеть в людях то, что обычно скрыто от невооруженного глаза.

Рыбы

Развивайте свой дар убеждения, чтобы взаимодействовать с людьми более эффективно. Не переходите на манипуляции, так как это слишком сильно может навредить вашим делам. Все незапланированное постарайтесь отложить на потом, выполняйте те задачи, которые входят в ваш список дел.

Сейчас вы можете заняться изменением своего жилья или внешнего вида. Помогайте окружающим, не проявляйте эгоизм. Будьте добрыми и отзывчивыми в любой ситуации.