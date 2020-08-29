Період несподіваних сюрпризів: жіночий гороскоп з 31 серпня по 6 вересня

Астрологи розповіли, що обіцяють зірки всім жінкам за знаком Зодіаку в найближчий тиждень
Гороскоп на перший тиждень осені обіцяє жінкам багато сюрпризів, позбавлення від багатьох проблем і ймовірні життєві іспити, які доведеться пройти.
Астрологи розповіли, що чекає всіх жінок по знаку Зодіаку в період з 31 серпня по 6 вересня і кому зірки обіцяють успіх у всіх починаннях. Про це пише видання SlovoFraza.
Астрологи рекомендують відкинути надмірну недовірливість і підозрілість, оскільки іноді чорна кішка – це просто кішка. Не варто шукати в подіях на цьому тижні погані сигнали або настрашливі знаки. Це може негативно позначитися на спілкуванні з оточенням. Зберігайте внутрішню гармонію і не дозволяйте негативним думкам привести вас до проблем.
З перших днів вересня Тельців можуть переслідувати фінансові труднощі, але астрологи радять не сильно засмучуватися, а знайти причини невдач. Тиждень буде продуктивним і запам'ятається, прекрасний період для енергійних справ, везіння і рішучості. Є шанс отримати вигідну пропозицію про роботу, якщо потрібні люди дізнаються про ваші неймовірні навички.
Осінь почнеться для Близнюків з самореалізації та творчої активності. Астрологи радять вибирати складні та цікаві цілі, а не рутину. Сил вистачить на все, важливо лише правильно організувати та розставити пріоритети. Початок вересня – вдалий час, щоб втілити всі свої плани в життя. Для того, щоб досягти успіху – згуртуєте довкола себе надійних людей.
Початок вересня принесе клопоти у сімейних або особистих справах, часу для роботи буде мало. З'явиться втома та небажання розплутувати клубок проблем, але енергію допоможуть повернути творчість і спорт. Заручіться підтримкою, щоб реалізувати свої ідеї та вирішити складні завдання, не варто діяти поодинці.
Вересень принесе багато нестандартних ситуацій і парадокси. Буде багато турбот, проблем, але одночасно з цим, Левиць чекають щасливі зміни та приємні моменти. Не варто плисти за течією, треба взяти своє життя у свої руки й вірно розставити пріоритети. Вільні жінки опиняться під враженнями романтичного характеру, і новий роман буде мати шанси на перспективний союз.
Дівам варто в найближчий тиждень об'єктивно оцінювати події та не упускати з уваги прекрасні можливості. 3-4 вересня можуть виникнути ситуації, в яких знадобиться допомога або порада більш мудрої людини. Дівам не вистачить свого досвіду в особистому житті чи здоров'ю, не варто покладатися тільки на власну думку. Можливі сумніви та втрата мотивації.
Не варто потурати всім своїм бажанням найближчими днями, не переносьте повсякденні справи на потім. Найважливіші аспекти цього тижня – робота і здоров'я, не випускайте їх з уваги. Вересень принесе приплив сил, і можливості впоратися з усіма негараздами. Будьте обережні у прийнятті рішень в області кар'єри, фізичного та духовного здоров'я. Наприкінці тижня виникне складна ситуація, постарайтеся не втратити контроль над нею.
Зірки обіцяють підтвердження того, що нічого в цьому житті не відбувається випадково. Неприємні моменти в кінцевому підсумку принесуть щастя і везіння у справах. Не варто завчасно ображатися на Всесвіт і робити поспішні висновки, оскільки неприємності принесуть щасливі зміни у ваше життя. Не втрачайте контроль над побутовими та робочими обов'язками.
Калейдоскоп подій у найближчий тиждень вам забезпечений, ви опинитеся на порозі нового життя і зміни будуть розвиватися стрімко. У звичайних справах буде відзначатися оновлення і потреба нестандартно підходити до розв'язання проблем. Постарайтеся наповнити своє життя різнобічними завданнями та поєднати подвиги з задоволеннями. Дбайливо поставтеся до своїх справ і закривайте старі глави життя.
На початку місяця вас чекає новий виток професійної активності та розвитку. Астрологи рекомендують не поспішати, оскільки є ризик поспішних і неправильних рішень, невірного вибору. Енергії додасть підвищене прагнення до навчання і зростання. Наприкінці тижня присвятіть час догляду за собою і здоров'ю.
Тиждень буде неспокійним, і у вплив планет потраплять всі сфери життя. Початок місяця стане періодом радикальних змін і перестановок. Якщо ви не готові до такого повороту, то обійдіться менш різкими кроками – змініть імідж, переставте меблі вдома. Зовсім незначні дрібниці можуть залучити у ваше життя удачі та зміни, але їх якість буде залежати від вашого настрою. Постарайтеся з понеділка налагодити внутрішню гармонію і тримати її до кінця тижня.
Будьте обережні та уважні, через те, що тиждень буде дуже напруженим, можуть бути конфлікти та серйозні проблеми. Потрібно подбати про сильний захист своєї енергії й рівноваги. З'явиться можливість втілити в життя самі таємні плани, які з'явилися цього літа. Додайте наполегливості, впертості, скажіть в потрібний момент важливе "так". Ваші старання не пройдуть непомітно в самих глибоких особистих і інтимних сферах життя.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що астрологи дали гороскоп на вересень і повідомили, хто опиниться на висоті.