Пережив 15 операцій: помер ветеран АТО з позивним "Балу"

Ветеран АТО Олександр Чуфицький помер 27 травня, не приходячи у свідомість. Серце старшини, бійця 128-ї гірсько-піхотної бригади зупинилося через інсульт. Про це розповів учасник російсько-української війни на Донбасі Володимир Глизнер на своїй сторінці в Facebook.

Чуфицький мав позивний "Балу". Він відправився на передову під час 2-ї хвилі мобілізації. У 2016 році отримав поранення на фронті біля шахти "Бутівка" - йому розірвали ліву руку осколки снаряда.

Воїн півтора року проходив лікування, пережив 15 операцій. Після цього Чуфицький проходив реабілітацію, пише місцеве видання blitz.if.ua.

Олександр родом з Коломиї Івано-Франківської області. У нього залишилася дружина і двоє синів. Успішно займався бізнесом.

Після поранення Чуфицького ветерани, бійці і волонтери допомагали зібрати необхідні кошти на лікування, проводили благодійні заходи.

Відео: YouTube / ТРК РАІ

Користувачі мережі висловлюють глибокі співчуття у зв'язку зі смертю ветерана, звучать слова підтримки його рідним і близьким.

Вічна пам'ять герою! Ось того і чекають вороги, щоб всі патріоти воїни загинули так... Не дочекаються!

Земля хай буде пухом;

Слава Героям!

Вічна пам'ять...

Як повідомлялося раніше, недавнно військовий ЗСУ Анатолій Редько з позивним "Моряк" загинув у ДТП біля села Лазещина Закарпатської області.

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Нагадаємо, 16 травня на Донбасі загинув військовослужбовець Івано-Франківської бригади тактичної авіації повітряного командування ''Захід'', прапорщик Василь Богданович Джус.