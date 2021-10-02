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Переведення годинників в Україні на зимовий час у 2021 році: коли, куди і навіщо

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Субота 02 жовтня 2021 09:06
Переведення годинників в Україні на зимовий час у 2021 році: коли, куди і навіщо Переведення годинників на зимовий час у жовтні 2021 (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Переведення годинників традиційно в Україні відбувається двічі - в останню неділю березня і в останню неділю жовтня. Навесні ми переходимо на літній час, восени – на зимовий. І це триває вже майже 40 років.

Коли ми будемо переводити годинник в жовтні 2021 і навіщо ми це робимо – читайте в нашому матеріалі.

Коли будемо переводити годинник

У 2021 році українці перейдуть на зимовий час в ніч на 31 жовтня о 4 годині ранку. Це дозволить поспати у вихідний на одну годину довше. Будьте уважні - техніка перейде на зимовий час, перевести вручну потрібно буде тільки механічні механізми.

Чому ми переводимо годинник двічі на рік

Переведення годинників на літній і зимовий час в Україні практикують з 1981 року. Основна причина-економія електроенергії. Восени ми переводимо годинник на годину назад, навесні - на годину вперед.

Чому переведення годинників особливого сенсу не має

Як показують дослідження, економія електроенергії при перекладі часу – мізерна, від 1 до 3%, а часом і того менше. Однак двічі на рік люди страждають від адаптації до нового графіку – переведення годинників впливає на самопочуття і психоемоційний стан. Знижується працездатність, з'являється сонливість і дратівливість. Як стверджують вчені, переведення годинників може викликати інфаркт, депресію і привести до медичних помилок.

Чому ж не скасовують переведення годинників

В Україні переведення годинників намагалися законодавчо скасувати вже кілька разів, але всі спроби виявилися невдалими. Остання спроба була навесні 2021 року. Верховна Рада прийняла законопроєкт № 4201 ("про відрахування часу в Україні") в березні тільки в першому читанні. У даному законопроєктові пропонується встановити та закріпити по всій території України єдиний Київський час і відмовитися від подальшого сезонного переведення стрілок годинника. Затвердити у другому читанні депутати так і не змогли, і відправили закон на доопрацювання.

Подібні законопроєкти вже розглядали у 2011 році, але депутати загрузли в суперечках про те, на якому часі зупинитися – літньому або зимовому.

А що кажуть лікарі?

За результатами численних досліджень, можна прийти до висновку, що перехід на літній і зимовий час:

Підвищує ризик виникнення інфаркту міокарда, особливо у людей з проблемами серцево-судинної системи

Збільшує ризик розвитку діабету і серцево-судинних захворювань

Порушує тонус симпатичної нервової системи

Знижується працездатність, з'являється депресія, підвищена стомлюваність, порушується сон

Як знизити ризик впливу на здоров'я переведення годинників

  • За кілька днів до переведення годин почніть зрушувати звичайний графік на 15-20 хвилин вранці та ввечері.
  • Обмежте алкоголь, чорний чай і міцну каву в раціоні
  • Зсувайте час вечері на пів години
  • Вранці намагайтеся відкрити штори відразу після пробудження, а ввечері затемняйте раніше, щоб організм готувався до сну
  • Якщо є необхідність - дозвольте собі денний сон на 30 хвилин.
  • Перед сном приймайте розслаблюючі ванни, вранці - контрастний душ
  • Постарайтеся вранці здійснити прогулянку під сонячними променями
  • Якщо ви схильні до стресів і депресій – обмежте поїздки, подразники, візьміть відгул, відіспіться, подивіться хороший фільм або почитайте книгу.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у жовтні українців чекають довгі вихідні, які доведеться відпрацювати.

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Переведення годинників в Україні
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