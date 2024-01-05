Не превышайте эти нормы! Сколько конфет можно съесть в день без вреда для здоровья

Сколько можно сахара в день

Организму нужна глюкоза, которая является основным топливом для организма. Однако, чтобы обеспечить его организму, нам следует есть продукты, подвергшиеся минимальной обработке, например, фрукты.

Рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) очень четкие. Сахар не должен составлять более 10 процентов энергетической ценности вашего рациона.

Если предположить, что калорийность взрослого человека составляет 2000 ккал, то мы не должны потреблять более 200 ккал в день, что соответствует 10 чайным ложкам сахара, 4 зефирам, 4 деликатесам или 4 конфетам.

Но для нашего здоровья будет лучше, если мы ограничим потребление сахара максимум до 5 чайных ложек. Этому примеру последовала Англия, где рекомендуется, чтобы количество сахара не превышало 5% калорийности рациона. Подсчитывая общее количество углеводов, потребляемых в течение дня, не забывайте также учитывать продукты, в которых скрыт сахар.

В каких продуктах сахара много

Сахар скрыт в большинстве продуктов, которые мы едим. Даже если мы не добавляем 1-2 ложки в кофе или чай, мы часто не осознаем, что едим его гораздо больше, чем следовало.

Вот несколько примеров продуктов с высоким содержанием сахара:

хлеб

злак

йогурты

ароматизированные воды и другие сладкие напитки

кетчуп

томатный концентрат

зерновые батончики

супы, приготовленные из полуфабрикатов, например, томатный суп

соусы

быстрое питание

готовые блюда быстрого приготовления

К чему приводит избыток сахара в рационе

Чрезмерное количество сахара негативно влияет на работу сердца, печени, почек, поджелудочной железы и кишечника. Он нагружает кровеносную и нервную системы, вызывает метаболические заболевания, резистентность к инсулину, избыточный вес и ожирение.

Исследования ясно показывают, что меньше сахара означает более долгую и здоровую жизнь. Избыток сахара приводит к изменениям в мозге. Это доказали исследователи из Кельна и Йельского университета. Результаты их анализов были опубликованы в научном журнале "Клеточный метаболизм" и вызвали значительный интерес во всем мире.

Говорят, когда мы едим жирную и сладкую пищу, в нашем мозгу происходит множество изменений и создаются новые связи. А они, в свою очередь, заставляют нас в будущем охотнее есть нездоровую сладкую пищу, даже если раньше она нам не нравилась.

Как проверить, есть ли у нас зависимость от сладкого?

К сладкому легко пристраститься. Привычное употребление сладостей является разновидностью психического расстройства из-за сходства симптомов, возникающих при пристрастии к психоактивным веществам.

Определенные симптомы могут указывать на то, что кто-то пристрастился к сладкому. Что? Когда наркоманы не могут достать любимое лакомство, они раздражаются, расстраиваются и вымещают это на своих близких. Им трудно сконцентрироваться. Они борются с различными эмоциями - от смеха до плача.

Также становится все больше людей, которые в течение нескольких недель могут есть только сладости - шоколад утром, шоколадный батончик в полдень, печенье на обед, пончики на ужин, а тем временем закуски и сладкие напитки. Это очень вредное воздействие, которое может привести организм к деградации.