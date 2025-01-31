Проверьте свою физическую силу, пройдя такое количество лестниц за 60 секунд

Чем полезны подъемы по лестнице

Ходьба по лестнице может быть чрезвычайно полезной для мышц ног, подколенных сухожилий, ягодичных мышц и литок, поскольку все они испытывают жжение с каждым шагом.

Еще одна важная мышца, которая работает при подъеме по лестнице - это сердце. Подъем по лестнице увеличивает частоту сердечных сокращений. Чем сильнее ваше сердце, тем эффективнее оно перекачивает кровь и кислород по всему телу.

В долгосрочной перспективе это может снизить артериальное давление, уровень сахара в крови, не говоря уже об увеличении эндорфинов в теле, благодаря чему вы будете чувствовать себя прекрасно после тренировки.

Сколько нужно пройти за 60 секунд

Разумной целью для тех, кто регулярно занимается активностью, может быть 80-100 шагов (40-50 вверх, столько же вниз).

Средняя активность может быть от 60 до 80. Люди, которые не регулярно занимаются, или пожилые люди могут делать от 40 до 60 шагов. У пожилых людей это зависит от состояния здоровья.

Подсчет шагов может быть замечательным для того, кто достигает цели. Это может способствовать сжиганию калорий и повышению частоты сердечных сокращений.

Ваши уровни активности можно отслеживать, а подсчет шагов может показать, насколько вы прогрессируете и двигаетесь вперед.

Подсчет шагов вместе со здоровой пищей чрезвычайно полезен для общего самочувствия.

Как увеличить количество шагов

Чтобы увеличить количество шагов, которые вы делаете в день, начинайте с малого. Сделайте дополнительные шаги к почтовому ящику, маршируйте на месте во время просмотра телевизора или приготовления пищи.

Еще один способ увеличить количество ежедневных шагов - найти друга, который будет подталкивать вас к хождению, даже если вы этого не хотите. Убедитесь, что вы поставили цель, которую хотите достичь, и как только достигнете ее, поставьте другую.