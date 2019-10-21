Перевернутий автобус: перші фото страшної аварії з українцями в Румунії

Вчора, 20 жовтня, біля румунського міста Бранешть сталася аварія. Автобус з українцями, який їхав з Греції в Одесу, з'їхав з дороги і врізався в стовп, а після цього перекинувся. У мережі з'явилися перші фото події.

У салоні автобуса перебувало 46 українців. За даними місцевих ЗМІ, в аварії постраждало п'ять осіб.

ДТП в Румунії: автобус з українцями перекинувся (фото: realitatea.net)

Правоохоронці заявляють, що водій автобуса дотримувався швидкісного режиму, і причиною ДТП стала волога і туманна погода. На місце інциденту приїхали екстрені служби.

ДТП в Румунії: автобус з українцями перекинувся (фото: adevarul.ro)

ДТП в Румунії: автобус з українцями перекинувся (фото: realitatea.net)

Нагадаємо, що в Чехії в ДТП постраждали десять українців. Аварія сталася в ніч на 20 жовтня по дорозі в Брно. В автобусі, який вилетів з дороги і перекинувся, перебували 12 осіб. Серед постраждалих виявилося три жінки і сім чоловіків.

Раніше повідомлялося, що у ДТП під Києвом загинула популярна Instagram-модель Олена, яка записана під ніком @kuzavini. Дівчина на своєму мотоциклі BMW в'їхала в задню ліву частину легкового автомобіля Volkswagen, який в цей час виїжджав з узбіччя.

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