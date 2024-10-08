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Перевод часов в 2024 году: как подготовить детей к зимнему времени

Вторник 08 октября 2024 07:05
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Перевод часов в 2024 году: как подготовить детей к зимнему времени Как переход на зимнее время в 2024 году оказывает влияние на детей (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Перевод часов на зимнее время состоится в конце октября и возможно в этот раз в последний раз. К переходу на зимнее время следует готовиться заранее, потому что это влияет на организм человека, а больше всего - на организм ребенка.

Когда украинцы переведут часы на зимнее время и как лучше всего подготовить ребенка, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Когда переводят часы

Перевод часов в Украине проходил дважды в год согласно постановлению Кабинета министров №509 от 13 мая 1996 года "О порядке исчисления времени на территории Украины". В последнее воскресенье марта - на летнее время, в последнее воскресенье октября - на зимнее время.

В этом году для перехода на зимнее время стрелки часов нужно будет перевести на 1 час назад в воскресенье, 27 октября (в 4 часа ночи).

Будет ли этот перевод последним

После многолетних обсуждений и различных законопроектов, в июле 2024 года Верховная Рада одобрила законопроект №4201, который предусматривает отказ от перевода часов в Украине на летнее время. Также в нем "фиксируется" оставить на территории нашей страны зимнее время.

Если этот документ будет подписан президентом, то вычисление времени на территории всей Украины будет производиться по единому киевскому времени - второму часовому поясу в шкале Всемирного координированного времени UTC+2.

И тогда сезонного "перехода времени" в Украине больше не будет.

Как влияет перевод часов на организм взрослых и детей

Переход на зимнее или летнее время имеет последствия для здоровья, и, по словам ученых, в первую очередь эти последствия касаются нарушения сна (недосыпания) и проблем с сердечно-сосудистой системой.

Одной из причин исследователи называют изменение светового режима, потому что именно он влияет на естественные ритмы организма. Свет помогает проснуться организму с утра, поддерживает хорошее настроение, а еще свет влияет на выработку гормона кортизола, который модулирует реакцию на стресс.

Подростки во время перевода часов страдают хроническим недостатком сна, а у детей младшего и среднего возраста фиксируют симптомы нарушения биологических часов:

  • Нежелание спать или излишняя сонливость
  • Быстрая утомляемость
  • Нежелание учиться
  • Отсутствие аппетита
  • Капризы
  • Плохое настроение

"По подсчетам ВОЗ, в тех странах, где есть сезонный перевод часов, около 45% жителей страдают бессонницей. А обращение в скорую после перехода на другое время увеличивается на 10-12%. Кроме того, последние исследования доказывают, что дети страдают от изменения привычного режима гораздо больше, чем взрослые", - рассказал санитарный врач Черкасской области Владимир Папач.

Следует также отметить, что врачи считают, что зимнее время является более приемлемым для организма человека, поскольку соответствует его биологическим ритмам. А вот перевод часов на летнее время может вызвать гораздо больше проблем со здоровьем.

В среднем адаптация после перевода часов длится от 1 до 3 недель и зависит от состояния здоровья и индивидуальных особенностей организма.

Как подготовить ребенка к переводу часов

Для облегчения периода адаптации после перехода на зимнее время специалисты рекомендуют начинать подготовку за несколько недель.

1. Регулировать сон. Например: начинать смещать время отхода ко сну и пробуждение на 10 минут каждые 2-3 дня.

2. Соблюдать правильное питание.

3. Больше двигаться, гулять на свежем воздухе.

4. За час-два до сна отложите все гаджеты, выключите телевизор. Можно почитать книгу.

5. Ограничить физическую активность перед сном, активные игры. Лучше всего - легкая прогулка.

6. За 30 минут до сна - обеспечьте тишину и уменьшите освещенность в спальне.

7. Соблюдайте продолжительность сна: детям 6-12 лет нужно 9-12 часов, 13-18 лет – 8-10 часов.

"Триптофановые продукты усилить в меню для активизации выработки гормона мелатонин. Это продукты из мяса: индейка, кролик, дичь. Перепелиные яйца, кедровые орешки и горсть есть тыквенные семена. Молоко с медом также нужно пить", - советует сомнолог Юрий Погорецкий.

Раньше мы писали о том, какие действительно вред и польза от перевода часов на зимнее время.

А еще рассказывали о том, какие риски могут возникнуть после перехода на зимнее время.

При написании материала использованы источники: Минздрав, ВОЗ, Общественное, Украинское радио, Говорим об образовании.

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