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Превратили в свалку. Смотрите, как сейчас выглядит "Донбасс Арена" в Донецке (видео)

Как сейчас выглядит "Донбасс Арена" (коллаж: Styler)
Автор: Василина Копытко

В сети опубликовали кадры, на которых видно, как сейчас выглядит "Донбасс Арена". Это первый стадион в Восточной Европе, спроектированный в соответствии со стандартами 4 категории УЕФА. Когда-то на нем играл домашние матчи донецкий Шахтер.

Видео с "Донбасс Ареной" распространяют в Telegram.

Как сейчас выглядит "Донбасс Арена"

Стадион находится в центре Донецка, в Городском парке культуры и отдыха. Его открыли 29 августа 2009 года. Но с 2014 года матчи на стадионе не проводятся - арена была разбомблена российскими снарядами еще в начале российской агрессии 9 лет назад.

"В прошлом это один из лучших стадионов Европы. Теперь - заброшенные, заросшие сорняками задворки. Раньше в парке вокруг стадиона было полно людей. Теперь нет никого. Сорняки никого не привлекают. Пришел "русский мир" и превратил город в свалку", - пишет журналист Денис Казанский в Telegram.

С тех пор как в город зашли оккупанты, за спортивной зоной никто не ухаживает. На видео можно заметить, что территория вокруг поросла высокой травой и стала заброшенной.

 

Каким стадион был раньше

Стадион Шахтера "Донбасс Арена" может вместить 52 667 зрителей. Его строительство обошлось в 400 млн. долларов.

Наружный дизайн стадиона разработала британская компания "АрупСпорт". Конструкция напоминает "летающую тарелку в парке". Одной из главных отличительных черт дизайна является полное остекление фасада.

В парке возле стадиона при его открытии высадили новые молодые насаждения, подобранные специально под клубные цвета ФК "Шахтер" - осенью листья приобретали ярко-оранжевую и красную окраску. А газон тогдашнего стадиона был выращен в Словакии и был одним из самых лучших в мире.

На стадионе находился музей, тематическое кафе, фан-клуб, рестораны, медицинский пункт. Там можно было проводить концерты, выставки, спортивные мероприятия и боксерские поединки.

Напомним, что последний матч на родной "Донбасс Арене" Шахтер провел 2 мая 2014 года против Ильичевца (3:1). После этого футбольный клуб переехал в Киев.

"Донбасс Арена" к российскому вторжению (фото: Google)

"Донбасс Арена" (фото: Википедия)

Ранее мы писали о том, что оккупанты в Мариуполе уничтожили уникальные мозаики.

Читайте также о том, что в центре Донецка 4 сентября прогремели взрывы.

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