Перестріляти Раду: зірка "95 Кварталу" розкрив секрет успіху "Слуги народу"

Актор і сценарист студії "Квартал 95" Олександр Пікалов розповів, яка мета була у творців серіалу "Слуга народу" і чому фільм став таким популярним. Секрети він розкрив в інтерв'ю для видання Armyinform.

Олександр Пікалов зазначив, що серіал не був передвиборною агітацією Володимира Зеленського та початкова мета творців була в тому, щоб показати, наскільки українцям набридло те, що відбувається в політиці, показати, що вони обговорюють на кухні під час спілкування.

"Слуга народу" (Фото: facebook.com/sluga95)

"Коли зараз хтось каже, що фільм, а потім і серіал "Слуга народу" – це передвиборна кампанія Володимира Зеленського, мені смішно, тому що це повна нісенітниця. Адже починалося все це як екранізація спілкування людей на кухні. Ми хотіли показати політикам, що спілкується простий народ, які теми обсмоктують вдома, що їм не подобається і чому мріють, як в одному з епізодів фільму, просто взяти і перестріляти всю Верховну Раду. Ми хотіли показати, наскільки людям набридло все, що відбувалося у верхівці", - пояснив актор.

"Слуга народу" (Фото: facebook.com/sluga95)

Він додав, що нецензурні слова, які герой Зеленського Голобородько "гнув" – це внутрішній стан кожного українця.

"Переконаний: коли президентом став той, хто сам відчував це невдоволення владою і ситуацією в країні, зміни все ж таки повинні відбутися. Вся країна чекає. І я теж", - резюмував Пікалов.