Перестрілку в Броварах зняв на відео очевидець: була стрілянина й бойовими

Перестрілка в Броварах (колаж РБК-Україна)

Перестрілку в Броварах вранці 29 травня назвали "війною маршрутників"

Перестрілка в Броварах під Києвом рано вранці 29 травня між кримінальними угрупуваннями через розподіл маршрутних перевезень сталася прямо під вікнами мешканців міста. Очевидець події зняв розборки на відео і зробив заяву, що стріляли, в тому числі, й бойовими патронами.

Ролик житель Броварів, підприємець та колишній журналіст Віталій Новак опублікував у своєму Facebook.

"Такі штуки вже треба розцінювати як тероризм. Це вже не хуліганство, тим більше що була стрілянина й бойовими", - написав він.

Також чоловік уточнив, що кадри він знімав близько 7.20 ранку в п'ятницю.

Новак зазначив у коментарях до посту, що поліція не відразу відреагувала на резонансну стрілянину в житловому районі, в якій брали участь близько 100 осіб.

"Ми тут на днях в "Новусі" на парковці знімали Мазду МХ-5, ну зробив пару кіл на камеру... З димом. Поліція приїхала через п'ять хвилин. Сьогодні не так швидко. Але вже взяли свідчення і, кажуть, дванадцять осіб затримали", - розповів він.

Броварчанин пише, що стріляли "тітушки": "ніби розборки за маршрути на бусиках, але це версія".

З'явилося нове відео перестрілки у Броварах 29 травня

Тим часом у прес-службі Національної поліції Київської області поінформували про затримання в результаті спецоперації правоохоронців двох десятків учасників перестрілки.

Дії стрільців зараз додатково розглядають ще й як замах на масове вбивство. Це стаття 15, частина 2 статті 115 Кримінального кодексу, повідомляється на сайті НПУ.

Всього в інциденті постраждали 3 людини, двоє з них госпіталізовані з вогнепальними пораненнями.

У затриманих вилучили значну кількість одиниць мисливської та травматичної вогнепальної зброї.

Зазначається, що розборки в дусі 90-х років стали результатом розподілу маршрутів між підприємницькими структурами з боку чиновників, які відповідають за цей напрямок в Київській області. Інцидент вже назвали "війною маршрутників".

Відео: Перестрілка в Броварах 29 травня

Раніше ми писали про те, що з'явилися цікаві деталі про перестрілку в Броварах 29 травня.

Додамо, що президент Володимир Зеленський відреагував на масову стрілянину і зажадав пояснень від міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Нагадаємо, що за фактом стрілянини у Броварах відкрили три кримінальні провадження.

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Автор: Володимир Костирін