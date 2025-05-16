Перестаньте выполнять эти 3 силовых упражнения: они вообще не эффективны

Некоторые упражнения не дают ожидаемого результата и могут даже навредить здоровью. Узнайте, какие популярные движения стоит исключить из своей программы, чтобы не тратить время впустую.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу американского тренера и нутрициолога Стефани Эстимы.
По словам эксперта, комбинированные упражнения, где сочетается два или более движений - это самый быстрый способ ничего не достичь, когда дело доходит до настоящего наращивания мышц.
Вместо этого, выбирайте упражнения, которые должным образом будут стимулировать одну целевую группу мышц.
Эстима объясняет, что совершенно невозможно выбрать вес, который одновременно нагружает мышцы плеч и ягодиц. Сделайте вместо этого приседайте и делайте подъем рук в сторону.
Это разделяет приседания и жим на два отдельных движения, которые последовательно задействуют, квадрицепсы, подколенные сухожилия и ягодичные мышцы. Тогда как подъемы штанги или гантели прорабатывают средние (латеральные) дельтовидные мышцы, а также передние и задние дельтовидные мышцы.
Упражнение планка с тягой штанги - это вариация классической планки, которая сочетает статическое удержание корпуса с динамической тягой штанги или гантели.
Планка с движениями добавляет элемент нестабильности, что уменьшает количество мышечных волокон, которые вы можете задействовать для самого упражнения.
Вместо этого сядьте на кабельный тренажер и просто выполняйте тягу широчайших мышц живота.
Бурпи - это интенсивное упражнение, сочетающее кардио и силовую работу, поэтому может быть слишком изнурительным для начинающих или людей с проблемами сердца.
Кроме того, часто такое упражнение выполняют слишком быстро, поэтому риск получения травмы стремительно возрастает.
Сделайте вместо этого простое отжимание. Это означает правильное выполнение и добавление паузы внизу, чтобы действительно задействовать мышцы. Можно также выполнять упражнение с колен, если нужно. Просто сосредоточьтесь на том, чтобы тело было по прямой линии от плеч до колен.
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