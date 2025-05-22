Перестаньте делать это! Ошибки с дезодорантом, которые портят все

Дезодорант может помочь избежать неприятных пятен от пота и сохранить ощущение свежести, когда на улице жарко. Но как на самом деле им пользоваться?

Как правильно пользоваться дезодорантом?

Хотя аэрозольные дезодоранты распространены, многие вместо этого используют шариковые. Эти варианты не только лучше для окружающей среды, они также менее склонны оставлять пятна - и их можно наносить более незаметно, если вы чувствуете себя не слишком свежим. Но сколько же на самом деле нужно "катать" ваш дезодорант?

Пожалуй, большинство из нас делает это слишком много. Сооснователь бренда натуральных дезодорантов Make Waves Оливер Батист говорит, что на самом деле нам нужно всего два-три движения на каждую подмышку. Большинство людей, по его словам, используют гораздо больше.

"Меня всегда удивляет, как часто люди чрезмерно используют дезодорант, некоторые наносят от пяти до десяти движений дезодоранта на каждую подмышку. При нанесении шарикового дезодоранта следует использовать лишь два-три движения продукта на подмышку", - сказал он.

И это не просто пустая трата дезодоранта - чрезмерное использование может вызвать и другие проблемы.

"Использование слишком большого количества дезодоранта может привести к избытку продукта, который будет сохнуть гораздо дольше, потенциально вызывая попадание продукта на одежду и образование пятен. Вопреки распространенному мнению, использование большего количества дезодоранта не повысит его эффективность", - продолжил Оливер.

И это не единственная ошибка, которую многие из нас совершают. Оливер также сказал, что повторное нанесение дезодоранта в течение дня, если вам стало немного жарко и вспотело, на самом деле делает его менее эффективным.

"В более жаркие дни у вас может возникнуть соблазн нанести еще один слой выбранного дезодоранта, но это не всегда будет иметь желаемый эффект. Нанесение дезодоранта поверх старого слоя, нанесенного ранее днем, без предварительного очищения подмышек, может привести к снижению эффективности и, в некоторых случаях, вызвать раздражение из-за накопления продукта", - сообщил эксперт.

"Если вы чувствуете, что ваш дезодорант нужно нанести повторно, сначала как можно лучше очистите подмышки теплой водой или влажной салфеткой. Это поможет вам чувствовать себя намного свежее и обеспечит максимально возможную эффективность используемого продукта", - посоветовал Оливер Батист