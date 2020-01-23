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Переповім моє вбивство: загибла в Києві дівчина передбачила своє майбутнє

STYLERЖиття    23.01.2020 - 09:53
Переповім моє вбивство: загибла в Києві дівчина передбачила своє майбутнє
Вбивство двох дівчат на Подолі (Колаж РБК-Україна)

Дівчина, яка загинула в Києві в новорічну ніч, передбачила своє вбивство

Двох дівчат вбили в Києві напередодні новорічної ночі. Їх тіла виявила господиня квартири, яка прийшла навести порядок після свят. 19-річну Марію Каминіну і 16-річну Єву Лисенко знайшли в шафі на балконі.

В ефірі програми "Стосується кожного" з'ясувалися жахливі деталі про страшну трагедію. Марія Каминіна вела особистий щоденник, в якому писала моторошні розповіді та навіть передбачила власну смерть. Про дівчину розповіли, що вона захоплювалася фільмами жахів, носила темний одяг. Родичі Марії були впевнені, що всі історії в її щоденнику – вигадані, але останні записи перед трагедією, змусили їх засумніватися в цьому.

Марія Каминіна зробила дуже дивний запис перед новим роком і написала, що її життя обірвалося.

"В той день, коли я вибрала все неправильно, моє життя обірвалася, ніби зависла у часі, я жила кілька років поза нею. Як це сталося? Якщо когось це цікавить, то я переповім в подробицях моє вбивство", - написала Каминіна у своєму щоденнику.

Далі дівчина детально описує свою смерть і реакцію на трагедію своєї подруги Єви.

"Все сталося швидко, практично за хвилину. Я, вже, ні на що не реагуючи, лежала в міцних обіймах "вбивці". Оскільки я не могла зрушити з місця, мені впало на думку дотягнутися до них рукою, хоч доторкнутися в останній раз. "Вона мертва", - я почула це з вуст Єви, вона обурено дивилася на Сергія, заплакала, а потім обняла", - сказано в щоденнику Марії.

Рідні дівчини після прочитаного почали сумніватися, що її розповіді вигадані, а от експерти заявили, що дані записи можуть вказувати на те, що Марія знала своїх убивць. Також цілком імовірно, що в орендовану квартиру, де знайшли тіла, жертви потрапили добровільно.

Варто відзначити, що підозрюваного у страшному подвійному вбивстві звуть Сергій. На даний момент він арештований і знаходиться в СІЗО.

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