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Для переселенцев из Селидового в Каменском продолжается выдача проднаборов от Фонда Ахметова

Фото: для переселенцев из Селидового в Каменском продолжается выдача проднаборов от Фонда Ахметова (пресс-служба фонда)
Автор: Александр Мороз

Эвакуация из Селидовской общины Донецкой области продолжается. Многие обустраиваются в Каменском, что на Днепропетровщине. Фонд Рината Ахметова передал тысячи продуктовых наборов. Выдачи производятся в гуманитарном хабе "СЕЛИДОВЕ.UA".

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-службу фонда.

"Мы не красноречивы, но это очень и очень важная поддержка для нас. Мы получаем ее впервые и благодарны, ведь это вопрос выживания", – говорит многодетная мама из Селидового Оксана.

И добавляет, что каждая новость о последствиях войны в ее городе отзывается в сердце глубокой болью.

"Благодарим военную администрацию города Селидового и Фонда Рината Ахметова за оказание гуманитарной помощи, она очень нужна в наше военное время", - говорит переселенка из Селидового Анна.

Центр для ВПО "СЕЛИДОВЕ.UA" начал работу в Камянском в августе. По словам его сотрудницы Наталии Анохиной, для людей, которые переместились с горячих точек, это больше, чем необходимость:

"С Фондом Рината Ахметова мы знакомы давно и это всегда своевременная поддержка. Сейчас очень много людей выехало, в частности, в Днепропетровскую и Киевскую области. Мы надеемся на дальнейшее сотрудничество", - говорит Наталья.

Каждый продуктовый набор содержит макаронные изделия, сахар, соль, муку, крупу, подсолнечное масло, консервированную фасоль, тушеное мясо, паштет, печенье.

С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

За консультацией по условиям получения помощи обращайтесь на бесплатную горячую линию Фонда 0 (800) 509 001 или пишите в мессенджер Фонда.

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