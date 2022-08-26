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Де переселенцям у Запоріжжі отримати продуктові набори від Фонду Ахметова

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П'ятниця 26 серпня 2022 12:35
Де переселенцям у Запоріжжі отримати продуктові набори від Фонду Ахметова Фото: де переселенцям у Запоріжжі отримати продуктові набори від Фонду Ахметова (прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

Фонд Ріната Ахметова відправив до "Зеленого центру Метінвеста Запоріжжя" черговий гуманітарний вантаж.

Про це повідомляє прес-служба фонду.

Цього разу - понад 700 наборів із продуктами першої необхідності. До їхнього складу увійшли: макаронні вироби, цукор, борошно, сіль, крупа, консервована квасоля, тушковане м‘ясо, паштет і печиво.

Одержати гуманітарну допомогу переселенці можуть із понеділка по п’ятницю з 10:00 до 17:00 за адресою: м. Запоріжжя, вул. Гагаріна, 5. Із собою потрібно мати тільки паспорт.

Загалом фонд вже передав до центру понад 36 тисяч продуктових наборів. Усього для мешканців України буде передано 400 тисяч наборів із продуктами харчування.

Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів".

Зазначимо, що з 24 лютого 2022 року допомога від Ріната Ахметова охопила понад 12 млн мешканців України.

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Гуманітарна допомога Запоріжжя
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