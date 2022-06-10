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Переселенка в TikTok обзивала українок "козами", відсиджуючись у "кончєнам Львовє": люди не стерпіли

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Львів, П'ятниця 10 червня 2022 19:31
Переселенка в TikTok обзивала українок "козами", відсиджуючись у "кончєнам Львовє": люди не стерпіли Колаж РБК-Україна: у Львові провчили переселенку за українофобські висловлювання
Автор: Володимир Костирін

Переселенка, яка знайшла під час війни притулок у Львові, в TikTok записувала відео з грубими висловлюваннями про саме місто, його мешканок, критикувала українську мову і просувала тези "русского мира". На потік образливих висловлювань звернули увагу львів'яни - користувачі мережі, і закликали жінку до відповіді.

Про ситуацію розповіла Віра Андрійчук у своєму Facebook.

Львів'янка разом з іншими активістами звернулася до жінки з ніком "vlada_sergeevna" з проханням видалити записане в ТікТок відео з обурливими, на переконання громадян, словами про українців, і записати нове з вибаченнями, щоб запобігти можливому "самосуду".

Після гарячої дискусії в чаті переселенка спочатку погодилася з умовою виплати їй грошової винагороди 100 доларів, та потім "включила задню".

Андрійчук виклала в мережі скріни їх листування і відео, записані незадоволеною гостею Львова.

Активісти також з'ясували, що проживає дама у Винниках з маленькою дитиною, отримує допомогу як ВПО, а чоловік її нібито отримав повістку в армію, проте до військкомату не з'явився і теж відсиджується у "кончєнам Львовє".

Фото: скріни листування (facebook.com / Віра Андрійчук)

Закінчилося все тим, що про ситуацію в інтернеті дізналися господарі квартири, в якій зупинилася жінка. Вони не побажали мати таку квартирантку і попросили її на вихід.

"Через добрих людей надходить інформація, що їх виселяють, оскільки власники квартири з Підбірців, і раніше вже бачили моє відео. Увага! З власниками ми не зв'язувалися і ніхто не просив їх виселяти. Орендодавці самостійно прийняли таке рішення. Дівчині віддалось по її заслугах", - пише Андрійчук.

Також вона робить такий висновок: не чіпайте львівських панянок, не називайте їх "козами", і майте повагу до старших, які не від легкої частки торгують на ринках.

"А пані знайде собі квартиру і буде далі сіяти розбрат між людьми і висловлювати незадоволення!.. Інтернет-війська працюють! Не дамо паплюжити мову і батьківщину!"- резюмує пані Віра.

Відео: у Львові переселенка грубо висловлювалася про місцевих мешканок і критикувала українську мову

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