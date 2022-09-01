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Переселенка з Херсону розповіла про гуманітарну допомогу від Фонду Ахметова

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Четвер 01 вересня 2022 21:16
Переселенка з Херсону розповіла про гуманітарну допомогу від Фонду Ахметова Фото: переселенка з Херсону розповіла про гуманітарну допомогу від Фонду Ахметова (прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

Фонд Ріната Ахметова надає гуманітарну допомогу переміщеним особам по всій Україні. Днями Марія, переселенка з Херсону, отримала продуктовий набір від фонду в Києві.

Повномасштабна війна для Марії почалася о п'ятій ранку 24 лютого. Тоді окупанти обстріляли аеродром у Чорнобаївці, біля якого жінка мешкала з родиною.

Після тижня у підвалі Марія з чоловіком та дітьми вирішили спробувати вирватися з окупованого міста. Це було непросто: щодня з п'ятої ранку до восьмої вечора вони намагалися виїхати, сподіваючись, що пропустять. Нарешті - вдалося.

Сьогодні родина переселенців мешкає в Києві, де Марія та її чоловік шукають роботу. Нещодавно жінка звернулася до одного з районних територіальних центрів соціального обслуговування населення, де отримала гуманітарну підтримку від Фонду Ахметова.

Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів". Всього з 24 лютого 2022 року допомога від Ріната Ахметова охопила понад 12 млн мешканців України.

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Гуманітарна допомога Переселенці з Донбасу
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