Пересчет пенсий в июле 2023: кто из пенсионеров сможет получить ощутимую прибавку

На сколько повысят пенсии

С 1 июля 2023 года на 19,7% повысят пенсии согласно запланированной индексации в соответствии с Законами Украины "О государственной службе", "О службе в органах местного самоуправления", "О статусе народного депутата", "О научной и научно-технической деятельности".

Индексация в размере 19,7% будет применена к сумме тех выплат, которую получали пенсионеры до 1 июля 2023 года. Пересчет произведут автоматически и размер доплаты будет индивидуальным - от 100 гривен до 1000 гривен.

У кого пенсии увеличатся

Индексация и повышение пенсионных выплат запланирована всем, кто вышел на заслуженный отдых по спецзаконам.

А именно:

Государственные служащие

Работники местного самоуправления

Народные депутаты

Научные работники

А что с остальными пенсиями в Украине

Общая индексация пенсий на 19,7% в Украине была произведена в марте 2023 года. Она коснулась пенсионеров, которые получали выплаты согласно Закону Украины об общественном государственном пенсионном страховании.

Также были проиндексированы пенсии лицам, пострадавшим в результате Чернобыльской катастрофы, людям, уволенным с военной службы, увеличены размеры минимальной пенсий по инвалидности военнослужащим.

Кроме того, увеличили размеры минимальной пенсии для разных возрастных категорий, имеющих полный страховой стаж.

Размеры доплат были установлены индивидуально, и минимально они составили 100 гривен, максимально - 1500 гривен.