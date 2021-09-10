Перепади температури майже в 15 градусів: яка погода чекає Україну сьогодні

Погода в Україні найближчої доби буде тепла, сонячна і суха. У більшості областей прогріється до + 25 градусів, а ось ночами буде холодно.

Яка погода чекає українців у п'ятницю, 10 вересня, розповіли в Українському гідрометцентрі.

На сході країни сухо і сонячно, без опадів. Вночі в регіоні від + 6 до +10 градусів, місцями до + 11 градусів. Вдень прогріється до + 24 + 26 градусів.

У південній частині опади не прогнозуються, можливе посилення вітру. Вночі від +10 до +14 градусів, вдень сухо і сонячно, від +22 до + 26 градусів. У Криму ясно, невеликий вітер, вночі + 10 +12 градусів, вдень від +24 до + 26 градусів.

На півночі країни опади не прогнозуються, можливий невеликий вітер. Вночі + 7 +9 градусів, вдень повітря прогріється до +24 + 26 градусів.

У західній частині країни сонячно і сухо, без опадів, очікується посилення вітру. Вночі в регіоні від + 7 до +10 градусів, вдень стовпчики термометрів покажуть від +23 до + 25 градусів.

У центральній частині країни без опадів, можливий вітер. Вночі від + 8 до +11 градусів, вдень від +24 до + 26 градусів.

Карта погоди в Україні на п'ятницю, 10 вересня

Погода в Києві

У Києві 10 вересня буде сухо і сонячно, без опадів, можливе посилення вітру. Вночі в столиці від +10 до +12 градусів, вдень стовпчики термометрів покажуть від +24 до + 26 градусів.

На вихідних у Києві буде тепло, можлива похмура погода. Вночі від +12 до +14 градусів. З 15 вересня в столиці синоптики прогнозують різке похолодання, денна температура впаде до +16 +18 градусів, можливі опади.

Карта погоди в Києві на 10 діб