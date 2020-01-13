Перепади в 17 градусів: в Україну йде аномальна погода

Погода в Україні в найближчі дні подарує жителям країни сухі і сонячні дні з плюсовою температурою вдень і мінусовою вночі. При цьому температурна різниця між денним теплом і нічним морозом у деяких регіонах може бути досить суттєвою - до 17 градусів. Про це свідчать дані Українського гідрометцентру та Наталки Діденко.

Так 13 січня антициклон Christian зумовить переважно суху і теплу січневу погоду. Опади, за прогнозом Наталки Діденко, вірогідні на Чернігівщині та Сумщині (невеликий сніг і дощ).

На Заході, Півдні і в Центрі від +3 до +6, на Півночі, Сході та Закарпатті прохолодніше - від +1 до +4. Найближчої ночі від 0 до -4 градусів

В Києві на Старий Новий рік без опадів, удень +4... +6, вночі - від 0 до -2 морозу.

Погода в Україні 13 січня (фото: meteo.gov.ua)

У середу, 14 січня, синоптична ситуація буде майже такою ж, але на північному сході буде хмарно, а на Буковині нічні морози сягнуть -6... -8 градусів при денному потеплінні до +3... +5.

15 січня сильно потеплішає на Західній Україні - до рекордних січневих +5... +8, а вночі в Чернівецькій області очікується -6... -8. Таким чином перепад складе 17 градусів. На решті території температура істотно не зміниться, опади не передбачаються.

Погода в Україні 14 та 15 січня (фото: meteo.gov.ua)

16 і 17 січня температура по всій країні знизиться на кілька градусів, лише на Закарпатті буде триматися тепло +4... +8 градусів.

Погода в Україні (фото: meteo.gov.ua)

А ось 18 і 19 січня очікується традиційне хрещенське похолодання, повідомляє синоптик Наталка Діденко.



"На 18-19 січня, коли традиційно і статистично приходять міцні морози, все ж очікується похолодання. Мова не йде про сильні морози, однак зниження температури повітря від +6 градусів до нуля, а вночі до -1-5 градусів буде", - попередила Діденко.

Погода в Україні (фото: facebook.com/tala.didenko)