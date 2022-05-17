Люди, які перенесли інсульт, мають підвищений ризик захворіти на рак: нове дослідження

Хто схильний до інсультів

За даними Національного інституту охорони здоров'я та передового досвіду (NICE), в рік у Великобританії стається понад 100 тисяч інсультів. З цієї кількості трохи більше третини закінчуються смертю пацієнта.

Кожен інсульт - це потенційна трагедія, і щороку лікарі розробляють більш ефективні методи лікування. Однак у той час, як показники знижуються серед старших вікових груп, вони збільшуються серед молодих людей.

Дослідження, опубліковане на конференції Європейської організації по боротьбі з інсультом, показало, що число молодих людей, які перенесли інсульт, зростає.



"Інсульт у молодих відрізняється від інсульту у літніх пацієнтів, і одна з основних відмінностей полягає в тому, що інсульт у молодих людей має більш високу частку криптогенного інсульту", - повідомив доктор Джеймі Верховен.

Криптогенний інсульт - це тип інсульту, причина якого невідома. За словами медика, такі інсульти трапляються "більш ніж у третини пацієнтів".

Інсульт і онкологія

Крім того, дослідження доктора Верховена також виявило, що у молодих пацієнтів, які перенесли інсульт, підвищений ризик розвитку раку.

Він вивчив питання про те, чи сигналізують криптогенні інсульти про наявність раку.

"Якби ця гіпотеза була вірна, то вона була б більш очевидною у молодих пацієнтів, у яких більш висока частота криптогенного інсульту", - сказав медик.

Що стосується підвищеного ризику розвитку раку, у більш молодих пацієнтів, які перенесли інсульт, ймовірність розвитку раку в більш пізньому віці була більш ніж в два рази вище.

"У молодих пацієнтів ризик захворіти на рак вище, ніж у літніх, і цей ризик найбільш помітний в перші один-два роки після початку лікування", - зазначив Верховен.