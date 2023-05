Победительница Евровидения 2023: кто такая Loreen и почему ее победа уникальна

Кто такая Loreen

Loreen - певица марокканско-берберского происхождения, ее полное имя (Лорин Зинеб Нока Тальяуи). Артистка во второй раз выиграла Евровидение, став первой женщиной, которой это удалось, и второй артисткой с таким рекордом. Первым был ирландец Джонни Логан, взявший заветную статуэтку в 1980 и 1987 годах.

В 2012 году она представляла Швецию на песенном конкурсе в Баку, где одержала победу, набрав 372 балла с песней Euphoria. Конечно, мы все слышали эту песню, ставшую мировым хитом.

Примечательно, что она впервые пыталась попасть на Евровидение в 2011 году, приняв участие в нацотборе. Тогда с песней "My heart is refusing me" Лорин дошла до полуфинала и выбыла.

В 2017 году Лорин снова боролась за право представлять Швецию на песенном конкурсе, который проходил в Киеве, с синглом "Statements", однако на него поехал Робин Бенгтссон, занявший третье место.

Смотрите на выступление Лорин в гранд-финале с песней Tattoo:

Факты о Лорин, которые вы могли не знать

Лорин - 39 лет, она коммуникабельный и эмоциональный человек, активно поддерживающий движение за права ЛГБТ-сообщества в Швеции и мире. Она известна своей уникальной стилистикой и эксцентричным образом на сцене, которая стала ее характерной чертой и отличает от других исполнителей.

Кроме музыки, Лорин также увлекается йогой и медитацией, а также принимает участие в благотворительных проектах, направленных на поддержку сирот и бездомных животных.

В 2013 году певица совершила каминг-аут, заявив, что является бисексуалькой. О личной жизни Лорин известно мало, но у нее есть постоянный партнер.

Лорин, как многие современные звезды, начала музыкальную деятельность с "народного конкурса". В 2004 году она приняла участие в шведском музыкальном конкурсе "Idol 2004", на котором заняла четвертое место.

Смотрите на выступление победительницы во время Гранд-финала:

Именно участнице от Швеции Украина отдала максимум голосов - 12 баллов.

Таким образом страной, которая будет принимать Евровидение 2024 стала Швеция.

Смотрите на фото потрясающей красавицы Лорин

Фото: instagram.com/loreenofficial