Победитель Евровидения разбил свой кубок: история получила неожиданное продолжение (видео)

Победитель Евровидения 2024 года , небинарный певец Nemo, представлявший Швейцарию, показал, чем закончилась история с разбитым кубком. Как оказалось, организаторы конкурса быстро отреагировали на забавный "инцидент".

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео из Instagram Nemo.

На Евровидении разбили кубок победителя

Да, после объявления результатов зрители еще раз увидели Nemo на сцене. Победитель встал на колени и очень эмоционально реагировал на победу. И в один момент он случайно "клацнул" кубок.

Хрустальный символ победы на Евровидении банально "не пережил" проявлений радости своего нового обладателя.

Впрочем, впоследствии оказалось, что организаторы конкурса не оставили Nemo без кубка. Звезде дали еще одну статуэтку, отличавшуюся от первой.

Новая статуэтка победителя Евровидения (скриншоты)

И если "старый" кубок был с флагом и цветными элементами, то новый был без каких-либо особенностей. Вероятно, организаторы Евровидения держали "запасную" статуэтку. И, как оказалось, не зря.

Поверить в случившееся, уверяет Nemo на видео, трудно. Впрочем, проблема была решена, а потому победителю не стоит волноваться, ведь теперь у него две победные статуэтки.

Выступление Nemo в финале - видео

Финал Евровидения - какое место получила Украина

Грандиозный финал конкурса заставил зрителей со всего мира понервничать. И если букмекеры прочили безоговорочную победу представителю Хорватии, то голосование все изменило. Nemo получил первое место, Baby Lasagna - второе.

А представительницы Украины, артистки Alyona Alyona и Jerry Heil, мощно замкнули "тройку", хотя за день до финала букмекеры вообще убрали их из "пятерки" потенциальных победителей.

Alyona Alyona и Jerry Heil - выступление на Евровидении