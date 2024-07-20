RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Победитель Евровидения-2024 Nemo выступит в Киеве: где и когда состоится концерт

Nemo (фото: instagram.com/nemothings)
Автор: Иванна Пашкевич

Швейцарские победители Евровидения-2024 NEMO летом выступят в Киеве.

Об пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой МУЗВАР.

Где и когда состоится концерт NEMO

Со сцены фестиваля ATLAS UNITED сообщили, что шоу состоится 7 марта 2025 года, в 19:00, в клубе Atlas.

Как пишет Telegram-канал МУЗВАР, кроме собственных треков Nemo интригуют совместным треком с alyona alyona и Jerry Heil, который будет презентован на концерте.

Когда Nemo даст концерт в Киеве (фото: instagram.com/nemothings)

Напомним, 24-летний швейцарский певец Nemo (настоящее имя Немо Меттлер), одержавший победу в песенном конкурсе Евровидения 2024 с песней "The Code" ранее выразил свое восхищение украинскими певицами аlyona alyona и Jerry Heil, которые в этом году также выступали на конкурсе.

В частности, исполнитель отметил, что аlyona alyona и Jerry Heil - удивительные люди и украинцы даже не представляют, какие ценные таланты у них есть.

Артист заявил, что очень надеется на дальнейшую дружбу с девочками.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЕвровидениеJerry Heil