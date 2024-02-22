Перелом шеи и семь операций. Сильвестр Сталлоне признался, как травмировался на съемках и выздоровел ли полностью

Когда и как травмировался Сталлоне

По словам актера, во время съемок одной из лент из серии "Неудержимые" (франшиза стартовала в 2010 году) произошел трагический инцидент.

Серьезную травму Сталлоне получил при выполнении трюка в сцене с участием бывшего профессионального реслера Стива Остина, известного публике как "Ледяная Глыба".

После "схватки в кадре" со своим партнером по съемочной площадке, звездный актер получил вывих плеч и перелом шеи.

Сталлоне в "Неудержимых" (кадр из фильма: ua.kinorium.com)

Лечение и реабилитация

После такой травмы Сталлоне понадобилась металлическая пластина в шее, сращивание позвоночника и ряд непростых операций.

Обсуждая необходимость седьмой операции на спине, актер признался, что "сделал глупость" и подчеркнул, что до сих пор не восстановился полностью и "не пришел в себя".

"Я был режиссером "Неудержимых" и, словно идиот, взялся делать что-угодно... И я помню один удар, я реально смог почувствовать один удар", - вспомнил мужчина и признал, что делать этого не стоило.

Жена актера Дженнифер Флавин отметила, что когда ему приходится делать очередную операцию из-за полученной травмы, это - "страшное время".

"Ему не нравится, чтобы люди знали, что у него было так много операций на спине... Я надеюсь, что именно эта поможет ему жить дальше комфортнее", - добавила женщина.

Что Сталлоне посоветовал всем своим коллегам

Дочь актера Скарлет также признала, что это реально тяжело - видеть как ее отец переживает очередную болезненную операцию.

"На протяжении всего моего детства он чувствовал боль. Он делал все возможное, чтобы ее преодолеть и быть рядом. Но мне даже представить трудно как это - когда ежесекундно чувствуешь боль", - добавила она.

Сам Сталлоне рассказал, что после тех съемок и полученной травмы, физически так и не вернулся в прежнюю форму, никогда больше не был "тем самым".

"Поэтому я предостерегаю людей: не выполняйте трюки самостоятельно", - подчеркнул он.