Перелом кісток і численні травми: Кейт Міддлтон і принц Вільям потрапили в ДТП

Кортеж Кейт Міддлтон і принца Вільяма потрапив у ДТП, коли герцоги прямували на урочисту церемонію Ордена Підв'язки в Віндзорському замку. Про інцидент інформує видання The Sun.

Наголошується, що британський поліцейський, що супроводжував герцогів Кембриджських, не впорався з керуванням і збив 83-річну Ірен Мейор, яка переходила дорогу.

За словами свідків, правоохоронець їхав по зустрічній смузі. В результаті ДТП у потерпілої діагностували перелом тазових кісток і численні травми. Літню жінку доставили в лікарню у важкому стані.

До речі, герцоги Кембриджські дізналися про ДТП тільки коли прибули в Віндзорський замок. Міддлтон і Вільям шоковані тим, що трапилося, в якості вибачення вони послали Ірен квіти і планують відвідати її, щоб принести свої вибачення.

Кейт Міддлтон і принц Вільям (facebook.com/TheBritishMonarchy)

Нагадаємо, що Міддлтон запідозрили в лицемірстві та припустили, що вона давно заздрить Маркл за вміння триматися на публіці.

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