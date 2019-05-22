Коли переїжджаємо? у Зеленського показали закулісся інавгурації (відео)

Володимир Зеленський показав, що відбувалося в день інавгурації
Президент України Володимир Зеленський показав закулісся своєї інавгурації, яка пройшла в понеділок, 20 травня. Відеосюжет розміщено на офіційній сторінці команди Зеленського в YouTube.
Володимир Зеленський йшов на інавгурацію пішки з будинку в Маріїнському парку, де у нього є квартира. З урядового кварталу Зеленський пройшов разом зі своєю командою і кількома охоронцями. Крім того, президента супроводжувала перша леді Олена Зеленська.
На відео також показали робочий кабінет глави держави, де Зеленський провів свою першу нараду.
Зеленський показав закулісся інавгурації (відео: YouTube/Зе!Президент)
"Чекайте наступні випуски, щоб дізнатися, як бути президентом і залишатися людиною", - йдеться в описі під відео.
Користувачі мережі також прокоментували дане відео.
Нагадаємо, що Володимир Зеленський у день інавгурації по дорозі в Адміністрацію президента вручив букет квітів жінці-патрульній і в стрибку поцілував Євгена Кошового біля будівлі Верховної Ради.
Раніше повідомлялося, що під час своєї промови в якості президента України Володимир Зеленський заявив про розпуск Верховної Ради.