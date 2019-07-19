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Перепочинок закінчився: які області знову накриє дощами і грозами

STYLERЖиття    19.07.2019 - 20:05
Перепочинок закінчився: які області знову накриє дощами і грозами
Погода в Україні (УНІАН)

Погода в суботу буде несприятливою в кількох областях країни

Погода в Україні у суботу, 20 липня, очікується тепла, місцями навіть спекотна. Однак деякі області опиняться в зоні атмосферного фронту і синоптики прогнозують сильні зливові дощі та грози.

Погода на сході очікується сонячна і суха, опади не прогнозуються. Нічна температура повітря складе +12 +15 градусів, удень прогріється до +26 +28 градусів, у Донецькій, Луганській областях, а також у Дніпрі до +29 градусів.

У південних областях буде спекотно. Синоптики прогнозують невелику хмарність, без опадів. Вночі в регіоні +14 +17 градусів, удень стовпчики термометрів покажуть +28 +31 градус. У Криму хмарно, опади не прогнозуються, вночі +15 +17 градусів, вдень +27 +29 градусів.

На півночі України потеплішає і буде сухо. Вночі очікується +13 +15 градусів, вдень повітря нагріється до +26 +28 градусів.

У західних областях синоптики прогнозують дощі. Грози найбільш імовірні у Луцькій, Рівненській, Тернопільській, Івано-Франківській та Хмельницькій областях, в інших областях пройдуть короткочасні зливи. Нічна температура повітря складе +12 +14 градусів, вдень очікується від +24 до +27 градусів.

В центральній частині країни сонячно і без опадів. Нічна температура повітря +13 +15 градусів, вдень очікується потепління до +26 +29 градусів.

У Києві 20 липня буде сухо і сонячно, можлива невелика хмарність. Уночі буде прохолодно, +14 +16 градусів, удень стовпчики термометрів покажуть +26 +28 градусів.

Перепочинок закінчився: які області знову накриє дощами і грозами

Погода в Україні 20 липня

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що синоптики дали неоднозначний прогноз погоди на вихідні і пообіцяли одночасно спеку і похолодання.

А також розповідали про те, що синоптик дала несприятливий прогноз погоди на день виборів в Україні.

Завтра в Україні спека досягне +31 Нова хвиля похолодання: синоптик попередила про різке погіршення погоди
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