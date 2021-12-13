"Переднє" і "заднє" грудне молоко: молодим мамам пояснили, у чому різниця

За словами лікарки і мами двох діток, "переднє" молоко - знаходиться в молочних протоках, його прийнято так називати через менший вміст жирів порівняно із "заднім" молоком. Яке в свою чергу вважають більш жирним, ситнішим і кориснішим.

Насправді ж молоко виробляється одне. А от чи стане воно "переднім" і "заднім" це залежить від: проміжків між годуваннями; використанням сосок, пляшок, докорму.

В чому ж різниця?

Вона полягає в кількості жирів, які містяться в молоці. При великих перервах між годуваннями молоко в грудях починає "розшаровуватись".

Маленькі жирові кульки - глобули осідають на стінках альвеол, а в протоках залишається молоко.

Це молоко має більше води, імунних факторів, є важливим і корисним.

Коли дитина їсть, жінка може відчувати поколювання в грудях - окситоциновий рефлекс.

Молоко з альвеол починає швидше виходити і змиває глобули зі стінок і тоді дитина починає отримувати "заднє" молоко.

Як уникнути розшарування молока

Сучасні рекомендації (на відміну від радянських) говорять, що дитину треба годувати за вимогою, а не за годинами, витримуючи певні інтервали.

Якщо годувати за вимогою, то молоко просто не встигає "розшаровуватись" і дитина споживає постійно більш менш однакової жирності молоко.

Таке молоко дає і їжу і втамовує спрагу.